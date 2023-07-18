Сбер рассказал о новых продуктах на «Всероссийском дне поля – 2023»
Сбер принял участие на «Всероссийском дне поля», который проходил в Казани с 6 по 9 июля. Мероприятие, ежегодно организуемое Минсельхозом России, собирает на своей площадке педставителей федеральных и региональных органов власти, аграрного бизнеса, отраслевых союзов и финансовых структур.
Эксперты Сбера познакомили посетителей с продуктами экосистемы и инструментами цифровизации агропромышленного комплекса, а также рассказали о финансовой и кредитной поддержке сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, гости площадки Сбера приняли участие в сессии на которой обсудили перспективы развития бизнеса, а также пути реализации инвестиционных проектов.
Рушан Сахбиев, Управляющий отделением Банк Татарстан ПАО Сбербанк:
«Мы, как финансовый институт, отчетливо видим, что сегодня в агропромышленном комплексе накоплен и реализуется огромный потенциал: внедряются передовые технологии, новые принципы производства и переработки, происходит модернизация предприятий. Агропромышленный комплекс республики составляет значительную часть экономики нашей страны».