Сбер провел экскурсию и открытую лекцию для татарстанских студентов
Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
В честь начала учебного года в Сбербанке была организована экскурсия для учащихся экономических факультетов КФУ, КГЭУ, КНИТУ-КАИ и ТИСБИ.
Управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов в рамках мероприятия провел лекцию, где рассказал о навыках и компетенциях, которые сегодня помогают строить карьеру. Он поделился своей историей профессионального роста и объяснил, насколько важно развивать «мягкие навыки» для эффективной командной работы.
Помимо развития «мягких навыков», Сбер, как технологический лидер, уделяет огромное внимание развитию цифровых компетенций. В ходе экскурсии по офису аппарата банка студентам показали, как сотрудники применяют цифровые решения в своей профессиональной деятельности. Ребята смогли познакомиться с ведущими топ-менеджерами отделения, вдохновиться энергией рабочих процессов, а также узнать подробности реализуемых проектов.
Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Новая стратегия Сбера основана на человекоцентричности. Мы, всей командой, просто дышим этим понятием и искренне готовы делиться наработками с подрастающим поколением. Они наше будущее, которое мы должны научить их строить. Сейчас существует огромное количество возможностей получить доступ к знаниям, но именно навыки являются критически важной оценкой качества образования. Формируя в молодежи эмоциональный интеллект, эмпатию, гибкое мышление и умение мотивировать мы сможем добиться формирования полноценного и ориентированного на человека общества».
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань