Сбер провел экскурсию и открытую лекцию для татарстанских студентов

В честь начала учебного года в Сбербанке была организована экскурсия для учащихся экономических факультетов КФУ, КГЭУ, КНИТУ-КАИ и ТИСБИ.

Управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов в рамках мероприятия провел лекцию, где рассказал о навыках и компетенциях, которые сегодня помогают строить карьеру. Он поделился своей историей профессионального роста и объяснил, насколько важно развивать «мягкие навыки» для эффективной командной работы.

Помимо развития «мягких навыков», Сбер, как технологический лидер, уделяет огромное внимание развитию цифровых компетенций. В ходе экскурсии по офису аппарата банка студентам показали, как сотрудники применяют цифровые решения в своей профессиональной деятельности. Ребята смогли познакомиться с ведущими топ-менеджерами отделения, вдохновиться энергией рабочих процессов, а также узнать подробности реализуемых проектов.