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Сбер проведет в Казани «Бизнес-Фест» для предпринимателей

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18 июля в Казани, на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева Сбер проведет масштабный фестиваль.

«Бизнес-Фест» — грандиозный праздник для бизнесменов, участие в нем — шанс стать частью полезного события, получить новые знания или идею для бизнеса и расширить профессиональный круг общения. Ожидается, что мероприятие посетят несколько тысяч предпринимателей, которых ждут топ-спикеры, лучшие кейсы и качественный нетворкинг, а также общение в неформальной обстановке с признанными гуру бизнеса.

На фестивале можно найти инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.

Формат мероприятий предполагает иммерсивность и эксклюзивность. На них можно присутствовать только очно, прямая трансляция не ведется.

Участие бесплатное. Регистрация уже открыта.

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