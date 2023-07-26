Сбер проведет технологическую конференцию в Казани — IT Community Day

IT Community Day от Сбера пройдет в Казани 29 июля в IT-парке им. Б. Рамеева. В программе — лекции экспертов, нетворкинг и мастер-классы. Мероприятие рассчитано на специалистов middle+ уровня с опытом работы более двух лет.

Участников ждут лекции спикеров Сбера, которые выступят на трёх параллельных сценах. Всего восемь стримов охватят hard‑разработку, DS и ML, UX/UI, Soft Skills и другие направления.

На протяжении всего мероприятия можно будет попытать удачу в HR Speed Dating или пройти квиз в технологическом хабе Сбера, который расположен в IT-парке. Для всех желающих будут также работать площадки с настольными играми и мастер-классами.

IT Community Day завершится вечеринкой с барбекю и DJ-сетом.

Пройдет мероприятие по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2.

Онлайн-регистрация продлится до 12:00 29 июля 2023 года.