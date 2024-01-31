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Сбер представил новое мобильное приложение для iOS

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Сбер выпустил новую версию приложения для своих клиентов под названием Учёт Онлайн

Новое приложение «Учёт Онлайн» для доступа к СберБанк Онлайн сегодня стало доступно для установки на iOS по ссылке.

В первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями СберБанк Онлайн – 12.14.1, 12.15 и 13.02. Банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий, в течение 2024 года они будут планомерно отключены. Посмотреть версию, которая установлена на вашем устройстве, можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля.

А новое мобильное приложение «Учёт Онлайн» позволит клиентам оставаться на связи с банком и без ограничений пользоваться всеми возможностями сервисов Сбера.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер заботится о комфорте своих клиентов, поэтому мы сегодня представили новую версию нашего мобильного приложения с новым именем – «Учёт Онлайн». И мы просим наших клиентов-пользователей iPhone с устаревшими версиями СберБанк Онлайн оперативно установить новое приложение «Учёт Онлайн», потому что банк прекращает поддержку самых старых версий приложений. Тем, кто не так давно устанавливал наш мобильный банк, новое приложение также будет полезно, так как оно стало ещё удобней и функциональней для пользователей».

Сбербанк в приоритетном порядке проинформировал клиентов, которые пользуются устаревшими версиями приложения СберБанк Онлайн, о необходимости установить новое приложение «Учёт Онлайн» для доступа к сервисам Сбера прямо сейчас, пока оно доступно для скачивания.

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