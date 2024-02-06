Важное в РТ
· Служба новостей

Сбер поможет татарстанским предпринимателям в развитии электронной торговли

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KAgem

Сбер запустил решение для начинающих и опытных предпринимателей Татарстана, которые занимаются продажами в соцсетях, интернет-магазинах и на маркетплейсах.

Сегодня предприятия уже могут управлять продажами в режиме «одного окна»: добавлять товары в каталог, выгружать их на маркетплейсы и в соцсети, создавать интернет-магазин в несколько кликов и управлять продажами во всех онлайн-каналах из единого личного кабинета на платформе inSales.

Давайте рассмотрим, какие еще возможности открывает Сбер:

Прием оплаты онлайн картами, по SberPay, электронными деньгами или в кредит со сниженной комиссией через сервис ЮКаssа;

Помощь в увеличении продаж с помощью СберБизнесБота - чат-бота для сайта или мессенджера;

Повышение удобства сайта, сбор контактов покупателей, чтобы предложить им скидки или напомнить о товарах в корзине с помощью сервиса СберЛид.

Кроме того, всем клиентам банк предлагает пакет полезных сервисов для бизнеса: онлайн-бухгалтерию для ИП, электронный документооборот, юридические консультации, поиск сотрудников за 0 руб. навсегда при открытии счета с любым пакетом услуг. В Сбере сообщают, что будут расширять список сервисов, а подключить их можно онлайн без посещения банка уже сегодня.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

день назад

В Казани скончалась медсестра отделения реанимации РКБ

убрать плесень в квартире москва

Новости Татарстана

20 часов назад

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани

Новости Татарстана

21 час назад

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 под Казанью

бачата занятия в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

Жители сел под Казанью не могут уехать в город

Новости Татарстана

день назад

После массовой драки у казанского ресторана возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

19 часов назад

Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане
Лонгриды
6 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

13 минут назад

В Москве скончался режиссер столичных Сабантуев Радиф Яваев

Новости Татарстана

38 минут назад

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении матерью ребенка в Татарстане

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани задержали пьяного таксиста

Новости Татарстана

17 часов назад

В Казани пройдет суд по факту расстрела соседа из сигнального пистолета
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
12 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

17 часов назад

Кателевский: «Ак Барс соскучился по домашней арене»

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане вновь предупредили о снегопаде и сильной метели

Новости Татарстана

18 часов назад

Мосгорсуд оставил Ханбикова в СИЗО
Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку
Интересное в Казани
4 дня назад

Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку