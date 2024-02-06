Сбер поможет татарстанским предпринимателям в развитии электронной торговли

Сбер запустил решение для начинающих и опытных предпринимателей Татарстана, которые занимаются продажами в соцсетях, интернет-магазинах и на маркетплейсах.

Сегодня предприятия уже могут управлять продажами в режиме «одного окна»: добавлять товары в каталог, выгружать их на маркетплейсы и в соцсети, создавать интернет-магазин в несколько кликов и управлять продажами во всех онлайн-каналах из единого личного кабинета на платформе inSales.

Давайте рассмотрим, какие еще возможности открывает Сбер:

Прием оплаты онлайн картами, по SberPay, электронными деньгами или в кредит со сниженной комиссией через сервис ЮКаssа;

Помощь в увеличении продаж с помощью СберБизнесБота - чат-бота для сайта или мессенджера;

Повышение удобства сайта, сбор контактов покупателей, чтобы предложить им скидки или напомнить о товарах в корзине с помощью сервиса СберЛид.

Кроме того, всем клиентам банк предлагает пакет полезных сервисов для бизнеса: онлайн-бухгалтерию для ИП, электронный документооборот, юридические консультации, поиск сотрудников за 0 руб. навсегда при открытии счета с любым пакетом услуг. В Сбере сообщают, что будут расширять список сервисов, а подключить их можно онлайн без посещения банка уже сегодня.