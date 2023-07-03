Важное в РТ
· Служба новостей

Сбер подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay с кешбэком за покупки

Подписаться в Telegram

Сбер и Тинькофф продолжают расширять возможности своих клиентов по оплате с помощью QR-кодов. Оплата смартфоном через сервис Tinkoff Pay стала доступна в магазинах, принимающих платежи по QR-кодам Сбербанка. Сервис работает на смартфонах вне зависимости от операционной системы — Android или iOS.

Теперь пользователи мобильного приложения Tinkoff смогут не только оплачивать покупки быстро и удобно по QR-коду Сбера при помощи своего смартфона, но и получать выгодный кешбэк. QR-код может быть в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран POS-терминала. Таких терминалов уже более 1,4 млн по всей стране.

Для оплаты нужно отсканировать QR-код либо камерой телефона и выбрать Tinkoff Pay, либо отсканировать его через приложение и затем подтвердить оплату. При оплате с Tinkoff Pay по QR-коду от Сбера клиенты Тинькофф получат такой же кешбэк, как и по карте.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка:

«Мы наблюдаем растущую популярность и рост количества транзакций по QR-коду от Сбера. Сейчас этим сервисом пользуется более 6 миллионов клиентов и это количество увеличивается каждый день. Оплату по QR принимают более 1,4 млн POS-терминалов Сбера по всей России, а ежемесячное количество транзакций превышает 30 млн штук. Кроме того, в результате растущего сотрудничества между банками к платежной инфраструктуре Сбера подключается все больше новых партнеров. Поэтому мы очень рады, что теперь клиенты Тинькофф банка будут получать кешбэк при оплате с помощью QR-кода от Сбера, такой же, как и при оплате картой. Это еще больше увеличит популярность оплаты с помощью QR-кода среди клиентов Тинькофф. Сбер уже давно начисляет кэшбэк бонусами СберСпасибо при оплате с помощью QR-кода, поэтому среди наших клиентов этот инновационный способ оплаты пользуется большим спросом.

Оплата QR-кодом — одна из опций нашего семейства платёжных сервисов SberPay, каждая из которых позволяет оплачивать покупки и услуги, даже если с собой нет банковской карты. Реализация этого знакового проекта вместе с Тинькофф ещё больше расширит сферу применения QR-кодов в России и обеспечит миллионам россиян лучший клиентский опыт».

Сергей Хромов, вице-президент Тинькофф, руководитель управления платежей и переводов:

«Мы создали Tinkoff Pay для легких и безопасных покупок без карты. Благодаря партнерству со Сбербанком мы даем доступ к удобной оплате смартфоном в офлайн-магазинах 32 млн клиентов Тинькофф. Что особенно важно, помимо удобства наши клиенты получают еще и выгоду в виде кешбэка за покупки. Мы рады, что вместе со Сбером можем создавать инновационные и удобные платежные решения для как можно большего числа жителей нашей страны.

Мы постоянно делаем наш Tinkoff Pay еще лучше и наполняем его новыми функциями. Недавно мы запустили оплату с Tinkoff Pay на кассе магазина для телефонов на Android, сейчас — оплату по QR-кодам Сбербанка для смартфонов на базе Android и iOS.

Также Tinkoff Pay позволяет оплачивать покупки в интернете. Мы видим, что нашим клиентам Tinkoff Pay уже заменил ушедшие иностранные сервисы Apple Pay и Google Pay для оплаты онлайн. В интернете платить в одно касание через Tinkoff Pay можно уже на сайтах более 30 000 интернет-магазинов, работающих с Тинькофф Кассой».

Подробнее об оплате QR-кодом

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Тогда успел покинуть страну: в Казани задержали начальника тыла МВД по Татарстану

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

соседи разводят тараканов

Лонгриды

день назад

Стык классики и ультрасовременной архитектуры: стало известно, каких архитекторов планирует готовить КФУ

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году

ремонт дизельного двигателя в екатеринбурге в Екатеринбурге

Новости Казани

3 часа назад

"Закон давно нуждается в переработке": в Татарстане может подорожать такси

Новости Казани

день назад

"Подвела невнимательность": депутаты Татарстана забыли указать миллионы рублей в сведениях о доходах

Новости Казани

3 часа назад

Удастся сохранить гнезда: в Казани был остановлен ремонт опор моста "Миллениум"

Новости Казани

день назад

Разрешение не выдавалось: жители Казани рассказывают о неизвестной стройке вдоль "Миллениума"

Новости Казани

день назад

Провели всю ночь в отделе следкома: начальника тыла МВД Татарстана подозревают в получении крупной взятки
Новости Казани
3 дня назад

За год выросла на 15 процентов: в Татарстане оказались самые высокие зарплаты по Приволжью

За год выросла на 15 процентов: в Татарстане оказались самые высокие зарплаты по Приволжью

Важное в РТ

3 минуты назад

Греф заявил, что проблем в банковском секторе РФ не будет

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

Новости Татарстана

58 минут назад

На выплату направят 1,3 миллиарда: "КАМАЗ" утвердил рекордные для себя дивиденды

Новости Татарстана

час назад

"Мама упала и уснула": в Челнах обнаружили тело беременной женщины рядом со спящей дочерью
Скверы, площадки, пляжи и причал: стало известно, почему засыпают Волгу в районе Портовой в Казани
Новости Казани
3 минуты назад

Скверы, площадки, пляжи и причал: стало известно, почему засыпают Волгу в районе Портовой в Казани

Новости Казани

2 часа назад

За первое полугодие 2023 года в Приволжье семейной ипотекой от Сбера воспользовались более 11 тысяч семей

Новости Казани

3 часа назад

"Будет непривычно": в челнинском поселке Сидоровка построят 18-этажный дом

Новости Казани

3 часа назад

Достигнет высоких отметок: в Татарстан пришла сумасшедшая жара
В Казани растет спрос на ИЖС, но цены пока радуют: как купить дом в комьюнити комфорт-класса за 6,5 миллионов
Интересное в Казани
6 дней назад

В Казани растет спрос на ИЖС, но цены пока радуют: как купить дом в комьюнити комфорт-класса за 6,5 миллионов