Сбер подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay с кешбэком за покупки

Сбер и Тинькофф продолжают расширять возможности своих клиентов по оплате с помощью QR-кодов. Оплата смартфоном через сервис Tinkoff Pay стала доступна в магазинах, принимающих платежи по QR-кодам Сбербанка. Сервис работает на смартфонах вне зависимости от операционной системы — Android или iOS.

Теперь пользователи мобильного приложения Tinkoff смогут не только оплачивать покупки быстро и удобно по QR-коду Сбера при помощи своего смартфона, но и получать выгодный кешбэк. QR-код может быть в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран POS-терминала. Таких терминалов уже более 1,4 млн по всей стране.

Для оплаты нужно отсканировать QR-код либо камерой телефона и выбрать Tinkoff Pay, либо отсканировать его через приложение и затем подтвердить оплату. При оплате с Tinkoff Pay по QR-коду от Сбера клиенты Тинькофф получат такой же кешбэк, как и по карте.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка: «Мы наблюдаем растущую популярность и рост количества транзакций по QR-коду от Сбера. Сейчас этим сервисом пользуется более 6 миллионов клиентов и это количество увеличивается каждый день. Оплату по QR принимают более 1,4 млн POS-терминалов Сбера по всей России, а ежемесячное количество транзакций превышает 30 млн штук. Кроме того, в результате растущего сотрудничества между банками к платежной инфраструктуре Сбера подключается все больше новых партнеров. Поэтому мы очень рады, что теперь клиенты Тинькофф банка будут получать кешбэк при оплате с помощью QR-кода от Сбера, такой же, как и при оплате картой. Это еще больше увеличит популярность оплаты с помощью QR-кода среди клиентов Тинькофф. Сбер уже давно начисляет кэшбэк бонусами СберСпасибо при оплате с помощью QR-кода, поэтому среди наших клиентов этот инновационный способ оплаты пользуется большим спросом. Оплата QR-кодом — одна из опций нашего семейства платёжных сервисов SberPay, каждая из которых позволяет оплачивать покупки и услуги, даже если с собой нет банковской карты. Реализация этого знакового проекта вместе с Тинькофф ещё больше расширит сферу применения QR-кодов в России и обеспечит миллионам россиян лучший клиентский опыт».

Сергей Хромов, вице-президент Тинькофф, руководитель управления платежей и переводов: «Мы создали Tinkoff Pay для легких и безопасных покупок без карты. Благодаря партнерству со Сбербанком мы даем доступ к удобной оплате смартфоном в офлайн-магазинах 32 млн клиентов Тинькофф. Что особенно важно, помимо удобства наши клиенты получают еще и выгоду в виде кешбэка за покупки. Мы рады, что вместе со Сбером можем создавать инновационные и удобные платежные решения для как можно большего числа жителей нашей страны. Мы постоянно делаем наш Tinkoff Pay еще лучше и наполняем его новыми функциями. Недавно мы запустили оплату с Tinkoff Pay на кассе магазина для телефонов на Android, сейчас — оплату по QR-кодам Сбербанка для смартфонов на базе Android и iOS. Также Tinkoff Pay позволяет оплачивать покупки в интернете. Мы видим, что нашим клиентам Tinkoff Pay уже заменил ушедшие иностранные сервисы Apple Pay и Google Pay для оплаты онлайн. В интернете платить в одно касание через Tinkoff Pay можно уже на сайтах более 30 000 интернет-магазинов, работающих с Тинькофф Кассой».

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