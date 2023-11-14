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Сбер поддержит международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего»

Сбер поддержит международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего»

Фото: пресс-служба Сбербанка

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Спортивное шоу нового формата пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года

Сбер и АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписали соглашение вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка, Петр Колтыпин и руководитель проекта «Игры Будущего», Игорь Столяров. Стороны подтвердили намерение развивать мультиспортивный международный турнир «Игры Будущего».

Как одна из ведущих технологических компаний страны, Сбер заинтересован в поддержке и развитии новых форматов спортивных соревнований в цифровой среде. Ведется работа по масштабированию возможностей искусственного интеллекта в федеральных субъектах страны. По инициативе Сбера в России действует программа ИИ-трансформации регионов, чтобы современные технологии и продукты проходили путь от разработки до массового внедрения на благо государства и общества.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В корпоративной культуре Сбера спорт имеет особо значение. Мы проводим масштабные соревнования для сотрудников банка со всех регионов России, организуем один из крупнейших забегов в стране - Зелёный марафон, создаем спортивную инфраструктуру. При этом, являясь технологической компанией, поддерживаем киберспорт. Инновационный формат фиджитал-игр, совмещающий цифровые и классические виды спорта, позволяет участникам развиваться гармонично и прокачивать, как креативное мышление, так и цифровые навыки. Именно поэтому мы выступили партнерами международного фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани. А наши технологии помогут построить бесшовный клиентский путь для участников и зрителей».

В рамках соревнований Сбер представит разработки в сфере искусственного интеллекта, а также возможности нейросети Kandinsky и сервиса GigaChat.

«Игры Будущего» стартуют уже через 100 дней в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал — спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Ожидается, что в первом турнире примут участие более 2000 спортсменов в составе 260 опытных команд из более чем 100 стран мира. Турнир будет проходить в формате фиджитал, во время которого атлеты будут сражаться на пределе физических и цифровых возможностей.

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