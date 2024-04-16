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Сбер поддержал финал Всероссийской олимпиады для школьников по информатике

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Сбер поддержал финал Всероссийской олимпиады для школьников по информатике. Он проходил с 6 по 11 апреля в Республике Татарстан на базе Университета Иннополис.

Участниками соревнований стали 377 школьников 9 – 11 классов из 77 регионов страны. Помимо двух туров олимпиады они посещали офисы партнерских IT-компаний в Казани, участвовали в мероприятиях, посвящённых развитию информационных технологий и искусственного интеллекта. Также они общались с представителями профильных вузов и экспертами, в числе которых были и спикеры Сбера: старший вице-президент – руководитель блока «Риски» Сбербанка Джангир Джангиров, старший управляющий директор по исследованию данных – директор управления Сбербанка Роман Алферов, управляющий директор по исследованию данных – начальник центра Олег Травкин, руководитель группы разработки Сберджайл Сергей Сидоров.

9 апреля перед участниками олимпиады и студентами вузов Казани с лекцией выступил Джангир Джангиров. Он рассказал участникам Всероссийской олимпиады по информатике и студентам казанских вузов про концепцию риск-менеджмента, модели и технологии управления рисками, используемые в Сбере.

Во время церемонии награждения Роман Алферов вручил финалистам специальные призы от Сбера. 10 победителей спецноминации от Сбера получили сертификаты на прохождение оплачиваемой стажировки в Сбере по направлению искусственный интеллект. Срок действия сертификатов – 5 лет.

Роман Алферов, старший управляющий директор по исследованию данных – директор управления Сбербанка:

«Мы не могли не принять участие в финале Олимпиады по информатике потому что для нас важно быть всегда рядом с лучшими ребятами, поддерживать их и делать всё возможное для их развития. Конечно же, мы и дальше будем вместе с ними и попробуем сделать так, чтобы ребята реализовали свои возможности и достигли максимальных успехов для себя и для будущего нашей страны. После поступления в вузы они смогут выбрать наиболее интересные для себя варианты взаимодействия с нами. Это может быть не только работа, но и стажировки, и совместные образовательные программы – то, что будет интересно именно им».

Всего по итогам соревнований призёрами олимпиады стали 142 школьника из 24 регионов, победителями – 30 школьников из 6 субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Новосибирской, Челябинской и Оренбургской областей. Они будут иметь ряд преимуществ при поступлении в вузы: баллы за индивидуальные достижения, 100 баллов за экзамен по информатике, право на поступление без экзаменов на программы, соответствующие профилю олимпиады.

Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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