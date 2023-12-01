30 ноября состоялся день Республики Мордовия на выставке «Россия». Волго-Вятский банк Сбербанка организовал для делегации региона и гостей стенда тематическую экскурсию и лекции в павильоне Сбера

Фото: пресс-служба Сбербанка

Павильон Сбера стал площадкой для знакомства с регионом и его культурными особенностями. Гости павильона Сбера на память о выставке и Дне региона могли заказать моментальную карту с уникальным дизайном, на котором изображены достопримечательности региона. Дизайн карты генерировала нейросеть Kandinsky. Особой популярностью пользовалась карта с видом стадиона Мордовия Арена и изображением лисы – символа Мордовии.

Фото: пресс-служба Сбербанка

В зоне лектория состоялась встреча студентов Мордовского педагогического института им. М.Е. Евсевьева с экспертами Сбера по кибербезопасности.

Павильон посетил Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Команда региона познакомилась с современными технологиями и разработками банка, а также с его многолетней историей.

В ходе визита состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве Республики Мордовия и Сбербанка. Первое соглашение посвящено развитию технологий искусственного интеллекта, включая цифровую и ESG-трансформацию, стимулированию научно-исследовательской и инновационной деятельности для создания качественных и передовых сервисов, которые могут быть использованы на территории региона. В рамках второго соглашения стороны будут реализовывать образовательные программы на территории республики.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Артем Здунов, Глава Республики Мордовия: «Мы взаимодействуем не только в финансово-экономической сфере, развитии инновационных технологий, но и в образовании, медицине. Мы помогаем друг другу создавать условия для качественной и комфортной жизни жителей нашей республики. В следующем году мы приступим к реализации масштабных проектов по реконструкции Фонтанного спуска в Саранске, а также фонтана и площади Тысячелетия. Проектно-сметная документация готова, экспертизу прошли, будем дорабатывать вопросы финансирования с Минстроем и Сбером».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Мордовию и Сбер объединяют годы дружбы и множество масштабных проектов: развитие сферы образования, строительство современного комфортного жилья и модернизация инфраструктуры региона. Мы продолжаем активно внедрять цифровые технологии, в том числе, в сферу медицины. Мы планируем поддержать республику в комплексном телемедицинском решении компании СберЗдоровье, которое позволяет в реальном времени производить удаленный контроль состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями. Уверен, что дистанционный мониторинг пациентов поможет снизить заболеваемость в регионе и продлить активное долголетие жителей Мордовии».

Кроме того, сегодня в павильоне Сбера была представлена «Умная камера здоровья», выпущенная в двух вариантах — для взрослых и детей (в форме жирафа). Устройство позволяет пациенту самостоятельно проводить осмотр и передавать информацию врачу. При помощи камеры можно сделать фотографии или видеозапись органов дыхания — горла и носа, ушей, а также кожных покровов.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.