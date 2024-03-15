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Сбер откроет Центр финансовой грамотности в Нижнем Новгороде

Сбер откроет Центр финансовой грамотности в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба Сбербанка

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Банк планирует запустить такие центры в крупнейших городах страны. В них жители России научатся вести личный бюджет, разбираться в банковских продуктах, инвестировать, страховать свои активы, формировать пенсионные накопления и противостоять мошенникам

В Нижнем Новгороде 20 марта откроется первый Центр финансовой грамотности Сбера. Он откроет свои двери в креативном пространстве «Гараж» в офисе банка. Теперь эта популярная площадка станет ещё и местом получения новых знаний и формирования правильных финансовых привычек для горожан. В перспективе Сбер планирует открыть такие центры в разных городах страны.

В центрах финансовой грамотности сотрудники Сбера будут проводить лекции, семинары, игры, квизы и круглые столы для детей и взрослых, в том числе пожилых людей, которые наиболее подвержены финансовым мошенническим уловкам. На этих мероприятиях будут рассматриваться различные аспекты финграмотности: бюджет и финансовое планирование, использование банковских продуктов, страхование, инвестирование, формирование пенсионных накоплений, кибербезопасность и многое другое.

Также на базе центров Сбер совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности будет готовить и сертифицировать волонтёров для проведения просветительских мероприятий в вузах, школах и на предприятиях. Желание обучать других финграмотности высказали уже почти 400 сотрудников Сбера.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«У Сбера 108 млн клиентов — это большинство взрослого населения страны. Для нас очень важно научить людей грамотному финансовому поведению: тому, как эффективно управлять личными финансами, ориентироваться в огромном многообразии финансовых продуктов, делать первые шаги в инвестициях и повышать своё благосостояние.

Просветительскую работу необходимо усиливать, и, как показывает практика, одних онлайн-каналов для этого недостаточно. Да, у Сбера есть такие популярные порталы, как СберСова, ″Кибрарий″, ″Сберегаем вместе″, ″Активный возраст″ и другие, востребованные образовательные материалы в СберБанк Онлайн. Но зачастую наиболее эффективным форматом становится живое общение с людьми, а не с экраном монитора или смартфона.

И поэтому мы будем открывать центры финансовой грамотности на площадках Сбера в крупнейших российских городах. Мы уже разрабатываем программу мероприятий для них, хотим сделать их не просто полезными, но и увлекательными для разных аудиторий. Вместе с тем мы понимаем, что не все смогут прийти в такие центры, не во всех населённых пунктах они появятся, поэтому мы планируем обучать и сертифицировать волонтёров, которые смогут проводить выездные лекции и семинары для школьников, студентов и сотрудников предприятий, чтобы ещё больше расширить охват мероприятий по финграмотности. Подчеркну, всё это очень важно не только для Сбера и каждого жителя России, но и для устойчивого развития страны в целом».

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