Сбер откроет Центр финансовой грамотности в Нижнем Новгороде

Банк планирует запустить такие центры в крупнейших городах страны. В них жители России научатся вести личный бюджет, разбираться в банковских продуктах, инвестировать, страховать свои активы, формировать пенсионные накопления и противостоять мошенникам

В Нижнем Новгороде 20 марта откроется первый Центр финансовой грамотности Сбера. Он откроет свои двери в креативном пространстве «Гараж» в офисе банка. Теперь эта популярная площадка станет ещё и местом получения новых знаний и формирования правильных финансовых привычек для горожан. В перспективе Сбер планирует открыть такие центры в разных городах страны.

В центрах финансовой грамотности сотрудники Сбера будут проводить лекции, семинары, игры, квизы и круглые столы для детей и взрослых, в том числе пожилых людей, которые наиболее подвержены финансовым мошенническим уловкам. На этих мероприятиях будут рассматриваться различные аспекты финграмотности: бюджет и финансовое планирование, использование банковских продуктов, страхование, инвестирование, формирование пенсионных накоплений, кибербезопасность и многое другое.

Также на базе центров Сбер совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности будет готовить и сертифицировать волонтёров для проведения просветительских мероприятий в вузах, школах и на предприятиях. Желание обучать других финграмотности высказали уже почти 400 сотрудников Сбера.