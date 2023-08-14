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Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС и дал прогноз до конца года

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В июле 2023 года Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выдав более 9 тыс. кредитов на 39,5 млрд рублей — по данным Домклик, это максимум за всё время действия программы. Доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач банка в июле превысила 10%, в то время как во втором полугодии 2022 года этот показатель составлял 4–5%.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«По нашим прогнозам, к концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 300 млрд рублей — это в 3 раза больше, чем в 2022 году. Ввод жилья в этом сегменте растёт опережающими темпами, и мы видим востребованность льготных программ на ИЖС у россиян. Почти 60% кредитов на строительство частных домов выдаётся по программе ″Господдержка″, чуть менее 30% — по ″Семейной ипотеке″, более 10% в выдачах занимает ″Дальневосточная ипотека″».

Аналитики Домклик посчитали: в 2023 году средний размер кредита в РФ на ИЖС составляет 4,3 млн рублей, средний первоначальный взнос — 1,2 млн рублей, а стоимость объекта недвижимости — 5,6 млн рублей. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное строительство в России в 2023 году составляет 31,4 тыс. рублей. Более половины выданных кредитов на ИЖС в Сбере сейчас приходится на строительство хозяйственным способом, то есть самостоятельно.

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