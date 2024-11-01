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Сбер назвал лучшего официанта и ресторан премии WHERETOEAT Tatarstan 2024

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В Казани прошла торжественная церемония вручения ресторанной премии WHERETOEAT.

Награждение состоялось в IT-парке им. Башира Рамеева. Генеральным партнером премии выступил Сбер. Список лучших ресторанов Татарстана после трехлетнего перерыва вновь возглавил «Приют Холостяка» (Казань). Второе место — у казанского бистро «Артель», третье — у «Чирэма», который впервые вошел в тройку лидеров.

Своих номинантов назвал и Сбер. Победу в специальной номинации «Официант года» по версии сервиса СберЧаевые одержал Дамир Садыков из ресторана «Петровский Штофъ» (Казань). Благодаря сервису СебрЧаевые сотрудники сферы обслуживания могут легко и просто получать чаевые прямо на свою карту.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Сбер активно способствует развитию ресторанного бизнеса, предоставляя инновационные решения и поддержку предпринимателям в этой сфере. Партнерство открывает новые возможности для развития ресторанной индустрии, а также способствует популяризации гастрономического туризма, что очень важно для Татарстана. Сегодня мы отметили спецноминацией не только лучший ресторан, но и лучшего официанта по версии «СберЧаевые». Поблагодарить чаевыми за хорошее обслуживание с помощью сервиса сейчас можно в 154 кафе и ресторанах республики».

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