Сбер назвал лучшего официанта и ресторан премии WHERETOEAT Tatarstan 2024

В Казани прошла торжественная церемония вручения ресторанной премии WHERETOEAT.



Награждение состоялось в IT-парке им. Башира Рамеева. Генеральным партнером премии выступил Сбер. Список лучших ресторанов Татарстана после трехлетнего перерыва вновь возглавил «Приют Холостяка» (Казань). Второе место — у казанского бистро «Артель», третье — у «Чирэма», который впервые вошел в тройку лидеров.

Своих номинантов назвал и Сбер. Победу в специальной номинации «Официант года» по версии сервиса СберЧаевые одержал Дамир Садыков из ресторана «Петровский Штофъ» (Казань). Благодаря сервису СебрЧаевые сотрудники сферы обслуживания могут легко и просто получать чаевые прямо на свою карту.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Сбер активно способствует развитию ресторанного бизнеса, предоставляя инновационные решения и поддержку предпринимателям в этой сфере. Партнерство открывает новые возможности для развития ресторанной индустрии, а также способствует популяризации гастрономического туризма, что очень важно для Татарстана. Сегодня мы отметили спецноминацией не только лучший ресторан, но и лучшего официанта по версии «СберЧаевые». Поблагодарить чаевыми за хорошее обслуживание с помощью сервиса сейчас можно в 154 кафе и ресторанах республики».