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Сбер на Kazan Digital Week принял участие в обсуждении организации производственного процесса разработки ГИС в рамках ГосТех

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На Kazan Digital Week состоялась сессия «Конвейер разработки ГИС на платформе Гостех» с участием вице-президента Сбербанка Алексея Козырева. В рамках сессии эксперты обсудили методические рекомендаций «ГосТех» по организации производственного процесса разработки государственных информационных сервисов с учётом применения итерационного подхода к разработке.

Алексей Козырев в своём выступлении отметил, что разработанные методические рекомендации производственного процесса соответствуют лучшим мировым практикам и должны стать единым стандартом для всей отрасли в рамках перехода на единую цифровую платформу «Гостех». Также он отметил, что одной из ключевых ценностей единой цифровой платформы является обеспечение информационной безопасности как сервиса.

Алексей Козырев, вице-президент Сбербанка:

«ГосТех предоставляет операторам и разработчикам государственных систем информационную безопасность под ключ в виде набора сервисов. Конвейер безопасной разработки — это один из таких сервисов. Его использование разработчиками повысит уровень защищенности и надёжности информационных систем и упростит их аттестацию на соответствие требованиям по информационной безопасности».

По его мнению, максимальная автоматизация сборки и проверок позволит устранить узкие места в производственном процессе, связанные с человеческим фактором и повысить качество сервисов. При этом автоматизируя проверки, важно сохранить их прозрачность и сделать понятными для разработчиков.

В октябре 2020 года Правительством РФ был запущен эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на платформе «ГосТех». Сбер является одним из разработчиков платформы.

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