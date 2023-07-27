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Сбер: Индекс потребительской уверенности достиг максимума за 5 лет

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Сбер представил традиционный «индекс Иванова», отражающий потребительские настроения россиян. Во II квартале 2023 года он вырос до минус 11% (с минус 15% в предыдущем периоде). Это максимум за последние пять лет.

Улучшения показали все компоненты индекса. Особенно вырос индекс личного благосостояния, который поднялся на 6 п. п., до 5%.

Во II квартале, как и в течение последнего года, Ивановы стали меньше беспокоиться об экономической ситуации. При этом доля тех, у кого вызывает озабоченность курс рубля, осталась на уровне прошлого квартала — 12%.

Всё меньше респондентов испытывает беспокойство по поводу трудоустройства и работы и инфляции (27 и 36% соответственно). Причина — рекордно низкий уровень безработицы и продолжающаяся дезинфляция во время проведения опроса.

Средний доход на члена семьи увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом (с 34,9 тыс. руб. в месяц до 35,5 тыс. руб.), а средняя месячная заработная плата респондентов выросла на 3,3%.

С I квартала существенными темпами росла заработная плата в крупных компаниях (+9% за указанный период), малых и микрокомпаниях (+13% за указанный период). В средних компаниях заработная плата осталась на том же уровне.

Сбережения на человека выросли до 53,2 тыс. руб. Доля Ивановых, не имеющих сбережений, снизилась и составляет 40% (что на 2 п. п. меньше, чем в предыдущем периоде). В целом респонденты стали более склонны к созданию сбережений: чистая доля считающих текущие условия благоприятными для их формирования составила минус 13% во II квартале. Это максимум за последний год.

Часть исследования посвящена теме самозанятых. Их доля среди занятого населения увеличилась с 9,4% в I квартале до 9,5% во II квартале. Основные сферы, в которых трудятся самозанятые: красота и здоровье (12%), IT/программирование (10%), продажа товаров собственного производства, в т. ч. продуктов питания (9%).

Во II квартале 2023 года «Ивановы» готовы больше инвестировать в следующие 12 месяцев. При этом наибольший рост отмечен у опрошенных планирующих увеличить вложения на 30–100 тысяч рублей.

Ивановы получили дивидендные выплаты от крупнейших российских компаний (Сбер, «Лукойл» и т. д.) и 55% опрошенных готовы реинвестировать их на фондовом рынке. При этом 24% респондентов готовы вернуть в рынок >90% от полученных выплат. Всё это — позитивные сигналы для продолжения притоков денежных средств частных инвесторов.

Михаил Краснопёров, старший аналитик по потребительскому сектору SberCIB Investment Research:

«Личное благосостояние Ивановых растёт. Благодаря увеличению доходов они имеют возможность больше тратить, увеличивается потребление. Один из двигателей роста — восстановление внутреннего спроса. Ещё одно следствие стабильности на рынке труда, инфляционных ожиданий и роста доходов — увеличение доли респондентов, готовых улучшить жилищные условия за счёт ипотеки».

В опросе участвовало 2300 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в 164 российских городах с населением свыше 100 тыс.

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