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Сбер и Закамская экономическая зона Татарстана будут сотрудничать в сфере технологий искусственного интеллекта

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В Набережных Челнах на территории Второй площадки Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта в республике. Организатором мероприятия выступил Сбер.

В мероприятии приняли участие Заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Булат Габдрахманов, Заместитель Руководителя Исполнительного комитета г. Набережные Челны Наталия Кропотова, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Рушан Сахбиев, а также представители органов власти и бизнеса региона.

Эксперты Сбера поделились опытом внедрения искусственного интеллекта и особенностями работы нейросетей. Далее все участники приступили к работе в командах, каждой из которых предлагалось сформировать предложения по разработке сервисов и процессов, которые необходимо стандартизировать, оцифровать и реализовать с помощью ИИ.

Итогом совместной работы стал пакет предложений по внедрению разработок на базе искусственного интеллекта в различных отраслях, улучшающих качество жизни жителей региона.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Искусственный интеллект помогает органам власти и бизнесу повышать уровень и качество оказания услуг для населения, создавать комфортные условия для жизни в республике, а также принимать верные управленческие решения. На дизайн-сессии, мы совместно с участниками обсудили проекты, которые можно масштабировать за счет интеграции лучших практик Сбера. Мы с удовольствием делимся своей экспертизой и опытом, чтобы помогать власти и бизнесу в реализации задач по дальнейшей цифровизации региона».

Булат Габдрахманов, Заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

«Роль искусственного интеллекта продолжает расти, и его потенциал для автоматизации процессов в бизнесе, государстве и современном обществе огромен. Внедрение решений, связанных с ИИ, машинным обучением, нейронными сетями, большими языковыми моделями сегодня крайне необходимы. По таким направлениям необходимо обеспечить технологический суверенитет, об этом сказал и президент Владимир Владимирович Путин в недавнем послании Федеральному собранию. Поэтому Сбер, выступая центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект», активно участвует в реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта и через подобные мероприятия помогает собрать потенциальные задачи и решения, где взаимодействие власти и бизнеса может способствовать развитию региона, в том числе, через применение искусственного интеллекта. В прошлом году по результатам данных мероприятий было разработано более 250 бизнес-идей, уверен, что в этом году будет не меньше».

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