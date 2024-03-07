Сбер и Закамская экономическая зона Татарстана будут сотрудничать в сфере технологий искусственного интеллекта

В Набережных Челнах на территории Второй площадки Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта в республике. Организатором мероприятия выступил Сбер.

В мероприятии приняли участие Заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Булат Габдрахманов, Заместитель Руководителя Исполнительного комитета г. Набережные Челны Наталия Кропотова, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Рушан Сахбиев, а также представители органов власти и бизнеса региона.

Эксперты Сбера поделились опытом внедрения искусственного интеллекта и особенностями работы нейросетей. Далее все участники приступили к работе в командах, каждой из которых предлагалось сформировать предложения по разработке сервисов и процессов, которые необходимо стандартизировать, оцифровать и реализовать с помощью ИИ.

Итогом совместной работы стал пакет предложений по внедрению разработок на базе искусственного интеллекта в различных отраслях, улучшающих качество жизни жителей региона.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк: «Искусственный интеллект помогает органам власти и бизнесу повышать уровень и качество оказания услуг для населения, создавать комфортные условия для жизни в республике, а также принимать верные управленческие решения. На дизайн-сессии, мы совместно с участниками обсудили проекты, которые можно масштабировать за счет интеграции лучших практик Сбера. Мы с удовольствием делимся своей экспертизой и опытом, чтобы помогать власти и бизнесу в реализации задач по дальнейшей цифровизации региона».