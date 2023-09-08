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Если клиенту банка, находящемуся в Казани, срочно понадобилась новая пластиковая карта, то достаточно зайти в приложение Сбербанк Онлайн, перейти к оформлению дебетовой СберКарты, выбрать опцию «Доставка от 15 минут» и указать нужный адрес.

Клиент получит дебетовую СберКарту в моментальном формате в срок от 15 минут с помощью онлайн-ретейлера «Самокат».

Опция быстрой доставки дебетовой СберКарты пока доступна только клиентам банка со смартфонами на ОС Android с версией приложения Сбербанк Онлайн не ниже 14.16.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка: «Мы живём в мире постоянно растущих скоростей: сегодня люди уже привыкли получать продукты и сервисы за несколько минут. Одно из преимуществ Самоката, нашего партнёра, — быстрая доставка товаров от 15 минут. Пока экспресс-доставка дебетовой СберКартыдействует в пилотном режиме».

Для получения карты не требуется паспорт: клиент забирает её у курьера-партнёра как обычный заказ. Активация займёт пару минут, после чего карта отобразится в приложении банка и будет готова к использованию как онлайн, так и офлайн.

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