Сбер и Русское географическое общество заключили соглашение о сотрудничестве по проекту «Национальная тропа Волгоречье»

Подписание состоялось в рамках выставки «Россия» на ВДНХ

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка и Сергей Корлыханов, первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества заключили соглашение о взаимодействии в целях реализации проекта «Национальная тропа «Волгоречье».

«Национальная тропа «Волгоречье» – туристическая тропа вдоль берега Волги протяженностью 3500 км, которая объединит 15 регионов в трех федеральных округах России.

Соглашение предполагает совместную работу по развитию внутреннего туризма, а также организацию образовательных, культурно-просветительских мероприятий, направленных на повышение экологической культуры, сохранение природных ресурсов и окружающей среды, реализацию совместных волонтерских программ. Стороны отметили, что эта работа позволит сохранить и популяризировать географическое, культурное и историческое наследие регионов, расположенных на Волге.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Сложно переоценить экологическое, культурное, историческое и экономическое значение Волги. Сбер является одним из лидеров в реализации ESG-повестки в регионе, поэтому не может оставаться в стороне от решения задач по охране экосистемы реки. Ежегодно мы поддерживаем исследовательскую работу по оценке состояния волжской воды, организуем волонтерские мероприятия по очистке береговой линии. Новый этап работы начинается с подписания соглашения с Русским географическим обществом. Совместно мы планируем развивать пеший туризм, изучать Волгу как памятник природы, культурного, исторического, экономического достояния страны, привлекать внимание общества к решению экологических проблем, вопросов восполнения биоресурсов, развивать «малые» города и территории, расположенные на берегах реки».

Сергей Корлыханов, первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества: «Поволжье – самобытный этнокультурный и географический феномен, близкий, пожалуй, каждому жителю Европейской части России. Путешествуя вдоль Волги, можно открыть для себя природное многообразие нашей страны, которым восхищались великие русские художники, и собрать коллекцию впечатлений о всех регионах, объединенных великой русской рекой. Летом 2023 года Русское географическое общество открыло первый участок «Экотропы РГО на Волге», который рассказывает об истории, природе, географических особенностях нацпарка Самарская Лука. Соглашение со Сбербанком станет новым этапом в реализации грандиозного проекта – крупного межрегионального экологического маршрута вдоль всей реки».

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участниками стали все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На полгода ВДНХ будет масштабной проекцией всей России. Выставка позволит ознакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями. Посетители узнают о ключевых достижениях в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны. На всё время проведения выставки запланированы яркие культурно-развлекательные мероприятия, обширные образовательные и деловые программы.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.