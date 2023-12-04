Важное в РТ
· Служба новостей

Сбер и Правительство Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

Сбер и Правительство Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Сбербанка

Подписаться в Telegram

Подписание состоялось в рамках Дня Республики Татарстан на выставке-форуме «Россия»

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка и Шамиль Гафаров, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

Сбер является партнером Правительства Республики Татарстан. Сотрудничество в рамках данного соглашения предполагает проведение исследований и пилотирование моделей машинного обучения и других технологий ИИ в социально-значимых сферах, реализацию совместных инициатив по снижению негативного воздействия на окружающую среду с участием цифровых технологий, внедрение и развитие новых цифровых технологий и автоматизированных систем в управленческой сфере, системах здравоохранения, транспорта и других. Стороны отметили, что создание качественных и передовых технологий и сервисов позволит сформировать условия для последовательного перехода региона к модели устойчивого развития.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«С Республикой Татарстан нас связывают долгие и плодотворные отношения, в том числе в сфере цифровых технологий. В прошлом году свою работу начал ИТ-хаб Сбера, в котором сейчас трудится порядка 250 специалистов, успешно функционирует «Школа 21», в которой каждый желающий может обучиться востребованным цифровым навыкам и начать свою карьеру в сфере ИТ. Среди регионов Волго-Вятского банка Сбербанка Татарстан ежегодно становится лидером по количеству команд-участников в молодежных акселераторах Сбера, представляя актуальные стартапы в сфере технологического предпринимательства. 9 компаний региона на текущий момент проходят цифровую трансформацию при поддержке Сбера. Все это доказывает высокий уровень цифровой развитости Татарстана. Подписанное сегодня соглашение продолжит нашу совместную работу в этом направлении».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

Мэр Набережных Челнов дал комментарий по поводу пожара на рынке

Новости Татарстана

день назад

Трек челнинской артистки возглавил мировой хит-парад Shazam

сколько стоит дезинсекция квартиры от тараканов в москве с гарантией стоимость

Лонгриды

15 часов назад

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Новый год близко: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 100 рублей

биоревитализация без инъекций цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Скончалась мама гендиректора КАМАЗа

Новости Татарстана

день назад

Саундтрек к сериалу «Слово пацана» возглавил мировой чарт Shazam

Новости Татарстана

14 часов назад

Долгострои на берегу Казанки теперь легальны

Новости Татарстана

день назад

Площадь челнинского пожара увеличилась до 7 тысяч квадратов
Лонгриды
15 часов назад

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

Новости Татарстана

14 минут назад

Продаваемое за 500 млн рублей здание «Адонис» подешевело

Новости Татарстана

2 часа назад

На школьные олимпиады в Татарстане уйдет почти 33 млн рублей

Новости Татарстана

12 часов назад

В Набережных Челнах 300 детей участников СВО посетили кинотеатр

Новости Татарстана

13 часов назад

На ремонт дорог в Челнах уйдет более 550 млн рублей
«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»
Лонгриды
2 дня назад

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

Новости Татарстана

13 часов назад

Казанский «Рубин» может выступить на играх БРИКС

Новости Татарстана

14 часов назад

Долгострои на берегу Казанки теперь легальны

Новости Татарстана

15 часов назад

В Набережных Челнах «Камаз» начал устанавливать зарядные станции для электромобилей
Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники