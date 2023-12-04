Сбер и Правительство Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание состоялось в рамках Дня Республики Татарстан на выставке-форуме «Россия»

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка и Шамиль Гафаров, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

Сбер является партнером Правительства Республики Татарстан. Сотрудничество в рамках данного соглашения предполагает проведение исследований и пилотирование моделей машинного обучения и других технологий ИИ в социально-значимых сферах, реализацию совместных инициатив по снижению негативного воздействия на окружающую среду с участием цифровых технологий, внедрение и развитие новых цифровых технологий и автоматизированных систем в управленческой сфере, системах здравоохранения, транспорта и других. Стороны отметили, что создание качественных и передовых технологий и сервисов позволит сформировать условия для последовательного перехода региона к модели устойчивого развития.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «С Республикой Татарстан нас связывают долгие и плодотворные отношения, в том числе в сфере цифровых технологий. В прошлом году свою работу начал ИТ-хаб Сбера, в котором сейчас трудится порядка 250 специалистов, успешно функционирует «Школа 21», в которой каждый желающий может обучиться востребованным цифровым навыкам и начать свою карьеру в сфере ИТ. Среди регионов Волго-Вятского банка Сбербанка Татарстан ежегодно становится лидером по количеству команд-участников в молодежных акселераторах Сбера, представляя актуальные стартапы в сфере технологического предпринимательства. 9 компаний региона на текущий момент проходят цифровую трансформацию при поддержке Сбера. Все это доказывает высокий уровень цифровой развитости Татарстана. Подписанное сегодня соглашение продолжит нашу совместную работу в этом направлении».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.