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Сбер и компании Альянса в сфере ИИ будут развивать квантовые технологии

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Альянс в сфере искусственного интеллекта, в который входят ведущие компании страны, включая Сбер, запускает новое направление работы в области квантовых технологий. Их применение в сфере искусственного интеллекта может привести к созданию более эффективных и инновационных решений. Ожидается, что синергия двух направлений поможет прорывам в исследованиях и технологическом прогрессе, откроет новые возможности для бизнеса. Об этом заявил вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка, руководитель рабочей группы по квантовым технологиям Альянса в сфере ИИ Альберт Ефимов на «Форуме будущих технологий: Вычисления и связь. Квантовый мир» в Москве.

Основная цель рабочей группы – поиск задач с наибольшим потенциалом для раннего практического применения квантовых вычислений в ИИ, формирование базы алгоритмов и необходимой инфраструктуры. Например, в создании более точных моделей прогнозирования или оптимизации ресурсов, в сфере распознавания образов, обработке естественного языка. А также в случае использования ИИ в областях, где требуется обработка больших объемов информации, прежде всего, в медицине или финансовой сфере.

Также Альянс намерен участвовать в подготовке и запуске образовательных программ для специалистов по квантовым вычислениям.

Альберт Ефимов, Вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка, руководитель рабочей группы по квантовым технологиям Альянса в сфере ИИ:

«Стратегической технологией современного мира является искусственный интеллект, развитие которого идет все быстрее и быстрее. Но настоящее ускорение ИИ на принципиально новом уровне будет в сочетании с квантовыми вычислениями. Такая комбинация откроет нам доступ к адаптивным материалам и новым лекарствам, роботы будут способны понимать все сложности окружающего мира. Несмотря на то, что универсальный квантовый компьютер еще не создан, квантово-вдохновленные (quantum inspired) алгоритмы уже успешно применяются на практике. Например, для ускорения решения задач в области машинного обучения с применением нейросетевых подходов. В будущем такие алгоритмы могут оказать большое влияние на развитие ИИ. Новая рабочая группа Альянса, о создании которой мы сегодня объявили, объединит ресурсы членов Альянса для решения задач и создания долгосрочного конкурентного преимущества России, а также аккумулирует экспертизу для формирования базы прикладного применения квантового компьютера в интересах бизнеса».

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет ведущие технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний Альянса на глобальном технологическом рынке. Среди участников ассоциации — Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, РФПИ, «Сибур», АО «ОХК «Уралхим», ГК «Русагро», «Северсталь», ГК «Самолет». В настоящий момент в Альянсе реализуются три ключевых направления работы по трекам «Образование», «Практика и данные», «Нормативное регулирование».

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