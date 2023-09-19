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СБЕР ЕАПТЕКА первая среди аптек запускает новый сервис оплаты «Плати частями»

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Благодаря новому инструменту клиенты получат возможность платить за покупки в рассрочку, что сделает процесс приобретения товаров максимально комфортным.

Услуга доступна на сайте СБЕР ЕАПТЕКА при заказе от 2 000 до 20 000 рублей. Оплата частями предоставляется без процентов или дополнительных комиссий и доступна во всех регионах присутствия СБЕР ЕАПТЕКИ. Итоговая сумма заказа делится на 4 равные части. Первый платеж в размере 25% вносится покупателем сразу, остальные – каждые 2 недели.

Оплатить частями можно все категории товаров для здоровья и красоты, кроме рецептурных и спиртосодержащих препаратов. Для оформления понадобится авторизация по номеру телефона клиента, его ФИО и реквизиты кредитной или дебетовой карты любого банка. Никаких длительных согласований не будет: оформление услуги и оплата пройдет автоматически.

Валерий Перелетов, генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКА:

«Внедряя новый сервис СБЕР ЕАПТЕКА опиралась на потребности пользователей и понимала, как важно сделать процесс оформления заказов на сайте максимально удобным и доступным каждому клиенту. Рассрочка позволяет приобрести товары для здоровья и красоты на максимально выгодных условиях. В момент оплаты частями цена фиксируется и не меняется до момента выплаты всей оставшейся суммы. Сервис Сбербанка «Плати частями» позволяет гибко управлять своим бюджетом и не откладывать такие необходимые покупки. Удовлетворенность наших клиентов и удобство сервисов – важный фокус для всей нашей команды».

График платежей можно отслеживать в личном кабинете сервиса «Плати частями» или в мобильном приложении для Андроид. Также на мобильный номер, который укажет клиент, будет приходить СМС с напоминанием о предстоящей дате платежа.

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