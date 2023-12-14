Самолет Плюс отказался от наружной рекламы благодаря технологиям анализа больших данных билайн бизнес

Самолет Плюc отказался от принятой в отрасли рекламы на билбордах, ориентированных на транзитный трафик автомобилистов. Благодаря смене формата индекс лояльности франчайзи-партнеров вырос на четверть.

Вместо этого компания протестировала размещение рекламы через в сетевых магазинах, в частности, «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси» и других на мониторах сети медиаэкранов digital indoor, предусматривающей размещение рекламы в помещениях магазинов, торговых центров и пр. Это позволило увеличить охват целевой аудитории в радиусе пешей доступности от офисов Самолет Плюc.

Рекламные видео демонстрируются в сети digital indoor билайн бизнес с учетом анализа агрегированных геоаналитических данных, но только в конкретных магазинах, которые находятся близко к офисам Самолет Плюс и популярны у ЦА. Время для показа роликов подобрано на основе данных о том, в какие часы целевая аудитория заходит в эти торговые точки, а анализ информации осуществляется только в отношении пользователей, предоставивших согласие на обработку данных. При этом в каждом конкретном магазине транслируется креатив с одним адресом — ближайшего офиса.

“Реклама не только повысила осведомленность аудитории о присутствии бизнеса в регионах, но и увеличила индекс лояльности франчайзи на 20-25%, ранее NPS - индекс лояльности, составлял 45-65%. Партнеры отметили повышение заметности рекламной кампании и рост обращений в офисы, которых больше 1000 в стране”, - рассказывает Марита Клиньшанс, руководитель отдела офлайн медиапродвижения компании Самолет Плюс.

Компания Самолет Плюc, оценив эффективность и тренд использования больших данных в таргетировании рекламы, намерена включать в большинство своих B2C рекламных кампаний распространение digital indoor.