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С наступлением холодов татарстанцы на 18% больше времени провели за просмотром кино

С наступлением холодов татарстанцы на 18% больше времени провели за просмотром кино

Фото: ПАО МТС

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Аналитики онлайн-кинотеатра KION экосистемы МТС выяснили кинопредпочтения жителей Татарстана этой осенью

В осеннем сезоне привычки татарстанцев в смотрении фильмов и сериалов изменились. Так, время просмотра видеоконтента осенью по сравнению с летом суммарно выросло на 18%, при этом время просмотра с телевизоров и десктопных устройств (компьютеры, ноутбуки) увеличилось на 23%. Это говорит о том, что с наступлением холодов жители региона стали проводить больше времени за просмотром фильмов и сериалов дома.

Так, самыми популярными сериалами среди татарстанцев за период с 1 сентября по 30 ноября стали:

  • драмеди о чиновнице, которой понадобился орган для трансплантации «Почка 2» (18+, Россия)
  • культовая турецкая мелодрама «Постучись в мою дверь» (16+, Турция)
  • комедийный сериал о темпераментной девушке "Вика-ураган" (Россия)
  • Легкая любовная комедия "Честный развод" (Россия)
  • драма о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову 2» (18+, Россия)

Самым популярным жанром согласно аналитике онлайн-кинотеатра KION стала комедия. А самой востребованной среди татарстанских зрителей актрисой — Любовь Аксенова, больше всего времени за просмотром сериалов в этом сезоне — с ее участием.

В целом, осенью россияне увеличили время смотрения видеоконтента, особенно выросла популярность длительных многосерийных проектов. Это связано с тем, что с наступлением холодов у россиян появилось больше свободного времени на просмотр кино.

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