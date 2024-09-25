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С начала года татарстанцы заключили свыше 22 тыс. договоров долгосрочных сбережений в Сбере

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В Татарстане набирает популярность программа долгосрочных сбережений (ПДС). За январь-август 2024 года жители республики заключили 22 тыс. ПДС-договоров в Сбере.

Программа долгосрочных сбережений позволяет создать подушку безопасности на будущее или получать дополнительную прибавку к пенсии. Первые 10 лет можно получать от государства до 36 тыс. рублей в год. Кроме того, для участников программы доступен ежегодный налоговый вычет до 400 тыс. рублей. Договор можно заключить с негосударственным пенсионным фондом.

Суммарно в ПДС в Татарстане вложили 600 млн рублей. Из них 300 млн рублей пришлось на новые пополнения, ещё 300 млн рублей — на заявленные к переводу средства накопительной пенсии. Возможностью направить эти деньги на личный ПДС-счет уже воспользовались 2 тысячи татарстанцев.

Если перевести накопления в ПДС, клиенты смогут самостоятельно ими управлять, а именно:

  • забрать все деньги сразу через 15 лет с даты заключения договора;
  • назначить выплаты из всей суммы на счете ПДС ― с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин ― на срок от пяти лет или пожизненно;
  • использовать этот финансовый резерв в случае особых жизненных ситуаций, например на оплату дорогостоящего лечения.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Программа долгосрочных сбережений дает нашим клиентам еще больше возможностей накопить на будущее и сформировать подушку безопасности. Более 20 тысяч татарстанцев уже вступили в программу. В 2025 году они смогут получить до 36 тыс. софинансирования от государства и вернуть НДФЛ на сумму до 60 тыс. рублей с помощью налогового вычета. Стоит отметить, что средства по договору долгосрочных сбережений защищены госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на сумму 2,8 млн рублей».

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