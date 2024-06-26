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С начала года студенты в Татарстане получили более 60 млн рублей образовательных кредитов

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Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года студенты в Татарстане получили свыше 300 образовательных кредитов в Сбербанке для поступления в колледжи, вузы и ссузы. Больше всего таких займов было оформлено в январе, их основная масса – 40% – была выдана молодым людям в возрасте до 25 лет.

Средняя сумма образовательного кредита в Татарстане в 2024 году составила 191 тыс рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года – почти 28%.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Сейчас, многие наши клиенты переживают, что сокращаются программы льготной ипотеки. Но я верю, что инвестиции в собственное образование, не менее важны инвестиций в недвижимость. Сделать эти инвестиции максимально эффективными можно благодаря льготному образовательному кредиту. К сожалению, сегодня не так много студентов знают о льготном кредитовании, а условия можно назвать уникальными ставка 3% на срок до 15 лет. С начала действия программы, в Татарстане было выдано более 330 млн рублей таких кредитов».

Оформить образовательный кредит под 3% годовых абитуриенты в возрасте от 14 лет могут в любом офисе Сбера после поступления в учебное заведение и заключения договора на получение образовательных услуг. Для подачи заявки необходимы: паспорт с отметкой о временной или постоянной регистрации, заявка, договор о предоставлении платных услуг с лицензированным российским вузом или колледжем и счёт на оплату обучения. Для абитуриентов, которым ещё нет 18 лет, нужны паспорт и согласие одного из родителей или законных представителей, свидетельство о рождении.

В течение периода обучения и 9-ти месяцев после него студент выплачивает только проценты – около 100 рублей в месяц. После завершения обучения у выпускника есть 15 лет, чтобы полностью погасить свой образовательный кредит. Сделать это, естественно, можно и досрочно, однако важно, чтобы на момент возврата средств возраст заёмщика не превышал 75 лет.

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