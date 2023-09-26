С 25 сентября клиенты Сбера открывают вклады по более высоким ставкам

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С 25 сентября Сбер для всех клиентов повысил доходность по базовой линейке вкладов на наиболее популярных сроках – на 3,4 и 6 месяцев. Ставка увеличилась на 0,3 процентных пункта.

Кроме этого, дополнительные преимущества получили зарплатные клиенты банка и владельцы пакетов услуг «Премьер», «СберПервый» и «Private Banking». Так, зарплатные клиенты получат надбавку 0,4 п. п., клиенты «Премьера» — 0,2 п. п. в депозите «Лучший %» и 0,6 п. п. — в «СберВкладе».

С сегодняшнего дня в линейку зарплатных вкладов («Лучший %» и «СберВклад») добавлен депозит сроком на 5 месяцев, а в линейку «СберВкладов» — 4 месяца, чтобы у клиентов было больше возможностей для планирования своих накоплений. На срок 4 месяца также можно будет оформить сезонный вклад «Сохраняй».



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