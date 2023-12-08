Российский рынок новых автомобилей достигнет 1,3 млн штук по итогам года
По прогнозам ВТБ Лизинг, российский рынок продаж новых автомобилей по итогам 2023 года достигнет 1,3 млн штук. При этом проникновение лизинга в авторынок за два года показало двукратных рост. Если в 2021 году этот показатель составлял 18%, а в 2022 году – 29%, то в 2023 году он совокупно достигнет 32% или 2,3 трлн рублей. Об этом заявил генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!».
По итогам года в грузовом сегменте проникновение лизинга в продажах новых автомобилей составит 85-90%, в легковом – до 20-30%. Самыми продаваемыми грузовиками станут КАМАЗ (24%), Sitrak (18%), Shacman (16%). В легковом сегменте – Lada (доля марки 32%), Chery (12%) и HAVAL (10%). При этом продажи Lada по итогам года вырастут в 1,8 раза.
Высокий рыночный спрос на лизинг авто по итогам 9 месяцев 2023 года отмечается в Москве и области – 27%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 8%, в Краснодарском крае – 4,7%, а в Ростовской области – 3,1%. Среди клиентов ВТБ Лизинг структура похожая: в Москве – 21% от объема продаж, в Санкт-Петербурге – 7%, в Краснодаре и Ростове-на-Дону по 3%.
По итогам 2023 года объем нового бизнеса ВТБ Лизинг в автолизинге составит порядка 154 млрд (+116% по сравнению с 2022 годом). При этом доля автомобильного бизнеса достигнет около 50% нового бизнеса ВТБ Лизинг в 2023 году.
14-й Инвестиционный Форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проходит 7-8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». В программе форума – выступление Президента России Владимира Путина и пленарная сессия с представителями финансового блока Правительства РФ и предпринимателями. Гости форума – представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.