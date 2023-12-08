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Российский рынок новых автомобилей достигнет 1,3 млн штук по итогам года

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По прогнозам ВТБ Лизинг, российский рынок продаж новых автомобилей по итогам 2023 года достигнет 1,3 млн штук. При этом проникновение лизинга в авторынок за два года показало двукратных рост. Если в 2021 году этот показатель составлял 18%, а в 2022 году – 29%, то в 2023 году он совокупно достигнет 32% или 2,3 трлн рублей. Об этом заявил генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!».

По итогам года в грузовом сегменте проникновение лизинга в продажах новых автомобилей составит 85-90%, в легковом – до 20-30%. Самыми продаваемыми грузовиками станут КАМАЗ (24%), Sitrak (18%), Shacman (16%). В легковом сегменте – Lada (доля марки 32%), Chery (12%) и HAVAL (10%). При этом продажи Lada по итогам года вырастут в 1,8 раза.

Высокий рыночный спрос на лизинг авто по итогам 9 месяцев 2023 года отмечается в Москве и области – 27%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 8%, в Краснодарском крае – 4,7%, а в Ростовской области – 3,1%. Среди клиентов ВТБ Лизинг структура похожая: в Москве – 21% от объема продаж, в Санкт-Петербурге – 7%, в Краснодаре и Ростове-на-Дону по 3%.

По итогам 2023 года объем нового бизнеса ВТБ Лизинг в автолизинге составит порядка 154 млрд (+116% по сравнению с 2022 годом). При этом доля автомобильного бизнеса достигнет около 50% нового бизнеса ВТБ Лизинг в 2023 году.

«Рост доли лизинга обусловлен тем, что всё больше людей и компаний выбирают финансовую аренду как альтернативу покупке авто. Этот тренд связан с рядом основных преимуществ лизинга, таких как гибкие условия оплаты и возможность обновления автопарка без значительных капитальных вложений. Кроме того, с марта 2022 года и до 1 полугодия 2023 года стороны бизнеса увеличился спрос на автоперевозки, и, как следствие, на лизинг тягачей и самосвалов. Также стоит отметить, что лизинг как финансовый инструмент соответствует интересам людей, ведь они получают доступ к активам и экономят на их содержании в процессе эксплуатации», – отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.

14-й Инвестиционный Форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проходит 7-8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». В программе форума – выступление Президента России Владимира Путина и пленарная сессия с представителями финансового блока Правительства РФ и предпринимателями. Гости форума – представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.

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