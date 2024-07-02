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Российские дейтинг-сервисы импортозаместили для татарстанцев Tinder

Спустя год после прекращения работы Tinder в России суммарный интернет-трафик доступных дейтинг-сервисов вырос на 20%

Фото: пресс-служба МегаФона

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Спустя год после прекращения работы Tinder в России суммарный интернет-трафик доступных дейтинг-сервисов вырос на 20%. В число наиболее популярных приложений для знакомств 2024 года вошли LovePlanet, Tabor и Teamo, свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов.

Жители Татарстана в первую очередь переключились на Tabor — на него приходится 50% от общего объема онлайн-данных ресурсов для дейтинга. Далее по популярности следуют LovePlanet и Teamo с долями 24% и 11% соответственно. Активнее сервисами пользуются мужчины: они расходуют 75% трафика. А самой заинтересованной в знакомствах возрастной группой в регионе являются люди 35-44 лет.

В июне в целом по стране лидером по активности пользователей стал портал LovePlanet. За прошедший год потребление абонентского интернет-трафика в нем выросло почти на треть (+30%). Вторую строчку занимает Tabor, который прибавил 21% в сравнении с июнем 2023 года. Замыкает первую тройку сервис знакомств Teamo с ростом в 56%. В топ-5 популярных дейтинг-приложений по объему потраченного трафика также вошли Mamba и Beboo.

При этом наилучшую динамику показал сервис Waplog. В июне 2024 года пользователи потратили в нем в 5 раз больше гигабайт, чем за аналогичный месяц годом ранее. Также значительно прирос портал знакомств Nekto, который прибавил 42%.

В то же время по числу уникальных посетителей рейтинг отличается: лидирует приложение Mamba, спустя год его аудитория выросла еще на 12%. Далее идут Tabor (+25%) и Nekto (+150%).

В основном сервисами онлайн-знакомств пользуются мужчины – они составляют около 62% от всей аудитории. Они же проявляют больше активности в таких приложениях, потребляя 73% всего трафика дейтинг-порталов. Предпочтения пользователей отличаются в зависимости от возраста. Так, аудитория 18-34 года более активна в Tabor, а абоненты 35+ больше пользуются LovePlanet. Молодежь (14-17 лет) чаще знакомится на Nekto.

Аналогичное разделение характерно и для полов – женщины чаще выбирают Tabor, в то время как мужчины – LovePlanet. В числе регионов по объему потребляемого трафика в дейтинг-сервисах лидируют жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской и Самарской областей.

Ранее Tinder входил в тройку лидеров по числу уникальных пользователей и занимал около четверти всей аудитории рынка онлайн-знакомств в России. Сервис был запущен в 2012 году и тогда же появился в РФ, впоследствии став одним из самых популярных приложений онлайн-дейтинга в мире. В апреле 2022 года сервис ограничил россиянам доступ к платным опциям, а 30 июня 2023 года Tinder полностью прекратил работу в России. Еще один популярный зарубежный сервис знакомств – Badoo – объявил о прекращении своей деятельности на российском рынке еще в марте 2022 года.

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