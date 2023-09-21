Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика

Интернет-трафик 20 наиболее популярных мобильных игр среди россиян вырос за год на 63%. Самыми востребованными игровыми приложениями стали Roblox, PUBG: Battlegrounds и MobileLegends. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками Yota на основе игрового трафика за первые полугодия 2022 и 2023 годов.

В топе предпочтений у россиян — онлайн-платформа для создания игр Roblox, на нее приходится больше всего потребляемого трафика и за год этот показатель вырос на 68%. Второе место занимает шутер PUBG: Battlegrounds, в 2023 году абоненты играли в него в 2,6 раза активнее, чем годом ранее. На третьей строчке в рейтинге игр с наибольшим расходом трафика — многопользовательская игра MobileLegends: BangBang (рост на 72%). В топ-5 также вошли War Thunder и World of Tanks.

В то же время зуммеры (16-25 лет) отдают предпочтение игре PUBG: Battlegrounds. Кроме того, у них в первую пятерку вместо WarThunder входит шутер CallofDuty. Наибольший рост популярности в этой возрастной категории демонстрирует платформа для игр Garena+. За минувший год потребляемый трафик в приложении вырос почти в 10 раз у зумеров и в 7 раз у россиян в целом. Трафик в LeagueofLegends, наоборот, упал — игра опустилась в рейтинге на две позиции.

Среди зумеров, играющих в мобильные игры, юношей в 2,5 раза больше, чем девушек. У пользователей возраста 25+разница значительно меньше: мужская игровая аудитория здесь всего на 11% больше женской. В топ-20 популярных игр мужчин-пользователей также больше, однако в некоторых лидируют женщины — это Roblox, Minecraft, GenshinImpact, игра жанра «три в ряд»Gardenscapes и шутерWarFriends.

Самым популярным смартфоном для мобильных игр оказался Apple iPhone 11. При этом в первую пятерку входят модели от других производителей: XiaomiRedmi 9A и Redmi 9C, SamsungGalaxy A12 и Xiaomi POCO X3 Pro. Некоторые россияне предпочитают играть в мобильные игры с планшетов. Среди наиболее популярных моделей для этих целей: SamsungGalaxyTab A7 Lite, GalaxyTab A7, GalaxyTab A8, GalaxyTab A 8.0 и HuaweiMediapad T3 10.