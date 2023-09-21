Важное в РТ
· Служба новостей

Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика

Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика

Фото: пресс-служба Yota

Подписаться в Telegram

Интернет-трафик 20 наиболее популярных мобильных игр среди россиян вырос за год на 63%. Самыми востребованными игровыми приложениями стали Roblox, PUBG: Battlegrounds и MobileLegends. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками Yota на основе игрового трафика за первые полугодия 2022 и 2023 годов.

В топе предпочтений у россиян — онлайн-платформа для создания игр Roblox, на нее приходится больше всего потребляемого трафика и за год этот показатель вырос на 68%. Второе место занимает шутер PUBG: Battlegrounds, в 2023 году абоненты играли в него в 2,6 раза активнее, чем годом ранее. На третьей строчке в рейтинге игр с наибольшим расходом трафика — многопользовательская игра MobileLegends: BangBang (рост на 72%). В топ-5 также вошли War Thunder и World of Tanks.

В то же время зуммеры (16-25 лет) отдают предпочтение игре PUBG: Battlegrounds. Кроме того, у них в первую пятерку вместо WarThunder входит шутер CallofDuty. Наибольший рост популярности в этой возрастной категории демонстрирует платформа для игр Garena+. За минувший год потребляемый трафик в приложении вырос почти в 10 раз у зумеров и в 7 раз у россиян в целом. Трафик в LeagueofLegends, наоборот, упал — игра опустилась в рейтинге на две позиции.

Среди зумеров, играющих в мобильные игры, юношей в 2,5 раза больше, чем девушек. У пользователей возраста 25+разница значительно меньше: мужская игровая аудитория здесь всего на 11% больше женской. В топ-20 популярных игр мужчин-пользователей также больше, однако в некоторых лидируют женщины — это Roblox, Minecraft, GenshinImpact, игра жанра «три в ряд»Gardenscapes и шутерWarFriends.

Самым популярным смартфоном для мобильных игр оказался Apple iPhone 11. При этом в первую пятерку входят модели от других производителей: XiaomiRedmi 9A и Redmi 9C, SamsungGalaxy A12 и Xiaomi POCO X3 Pro. Некоторые россияне предпочитают играть в мобильные игры с планшетов. Среди наиболее популярных моделей для этих целей: SamsungGalaxyTab A7 Lite, GalaxyTab A7, GalaxyTab A8, GalaxyTab A 8.0 и HuaweiMediapad T3 10.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Список был утвержден: в Татарстане обновили перечень наиболее востребованных профессий

Полезное

2 дня назад

Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется.

как вызвать травлю тараканов

Лонгриды

22 часа назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

ремонт автоматических ворот в Казани

Новости Татарстана

день назад

«Рядом лежал некий пакетик»: глава РТ осудил депутата Госсовета, подозреваемого в хранении наркотиков

Лонгриды

день назад

Минимальная зарплата — 41 тысяча, аренда жилья — как в Казани: стоит ли переезжать из РТ в Турцию?

Новости Татарстана

день назад

Существенное начисление в холодные месяцы: министр РТ рассказал, от чего зависит плата за отопление

Новости Казани

3 часа назад

Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл

Спортивные новости Казани

10 часов назад

«Пенальти - это лотерея»: главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение «Ростову»
Лонгриды
22 часа назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Важное в РТ

44 минуты назад

Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика

Полезное

2 дня назад

Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется.

Новости Казани

час назад

С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК

Важное в РТ

2 часа назад

За кулисами билайна: истории из развития сотовой связи
Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки
Новости Казани
2 часа назад

Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки

Новости Казани

3 часа назад

Встретили уже в аэропорту: в Казань прибыла вице-премьер РФ Абрамченко

Новости Казани

3 часа назад

Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл

Важное в РТ

4 часа назад

Дебетовая карта «СберКарта Прайм +» признана самой выгодной для массовых клиентов
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани