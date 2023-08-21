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Россияне рассказали, сколько готовы потратить на отпуск в сентябре

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В сентябре планируют пойти в отпуск 28% россиян, выяснили сервис Работа.ру и СберСтрахование, опросив 3600 человек из всех регионов страны. Примечательно, что 16% опрошенных возьмут полноценный отпуск, а 12% — только несколько дней.

Большинство россиян (60%) при планировании бюджета на отпуск закладывают не более 50 тыс. рублей на человека. Каждый четвёртый (25%) готов потратить от 51 до 100 тыс. рублей, ещё 7% — от 101 до 150 тыс. рублей. 5% готовы заплатить более 200 тыс. рублей за человека, а 3% — от 150 до 200 тыс. рублей.

Интересно, что 40% тех, кто пойдёт в отпуск, планируют поехать в путешествие по России. В топе направлений — Краснодарский край (18%), Москва (16%) и Санкт-Петербург (10%). Также россияне собираются на Алтай, в города Кавказских Минеральных Вод и на Урал (по 6%). Чуть меньше опрошенных отправятся в Дагестан, Карелию, Калининград (по 4%) и города Золотого кольца (3%). В то же время 30% респондентов, планирующих отдыхать в сентябре, останутся дома, а 18% поедут на дачу. За границу отправятся 12% респондентов.

42% опрошенных ответили, что планируют в сентябре непродолжительные путешествия — до 5 дней. 18% респондентов будут в отъезде от 10 до 14 дней. 16% — 6–7 дней, 13% — 8–10 дней, а более 14 дней — 11% участников опроса.

Планируя путешествие, важно предусмотреть возможные неприятности, которые могут испортить его. По данным СберСтрахования, в первом полугодии 2023 года 11 тыс. клиентов столкнулись со страховыми случаями в поездках — общая сумма выплат составила 230,2 млн рублей. Больше всего заявлений поступило от путешественников, которые отправились в Таиланд (40%) и по России (22%).

Чаще всего клиенты обращались из-за различных проблем со здоровьем. На эти риски пришлось 89% заявлений. Ещё 8,8% — на задержки рейса, 1% — на утерю или задержку багажа.

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