Россияне доверили участие в соцопросах голосовым помощникам

Количество нежелательных звонков на мобильные телефоны россиян увеличивается: по данным аналитиков МегаФона, с начала года рост спам-трафика составил 35%. Чтобы не тратить время на навязчивые звонки, россияне активно подключают услуги цифровых секретарей. К примеру, за год количество пользователей виртуального помощника Ева выросло в 55 раз.

Чаще всего – кроме спам-звонков – услугами виртуального ассистента абоненты пользуются при звонках на тему соцопросов (86,6% всех таких вызовов переводятся на виртуального секретаря), предложениях финансовых услуг (75%) и юридических фирм (75%). При этом охотнее всего абоненты общаются со службами такси (на 77% звонков отвечают сами), доставки (63%) и онлайн-магазинами (66%).

Тактика спамеров адаптируется к блокирующим действиям операторов. Так, если раньше для вредных массовых обзвонов один номер мог использоваться в течение месяца, то к осени 2023 года в большинстве случаев такой номер «живёт» несколько дней или часов, после чего меняется. 37% спам-номеров, пытающихся дозвониться до абонента в течение дня, проявляют активность максимум два часа.

Для защиты от тех спам-вызовов, которые все же проходят через фильтры оператора, абоненты все чаще используют виртуальных помощников и интеллектуальные системы определения звонков. Виртуальный помощник от оператора маркирует вызовы с неизвестных номеров на экране телефона (указывается либо категория – например, «Недвижимость», «Клиники и аптеки», либо название конкретной компании) и может ответить на звонок вместо человека, уточнив причину обращения и когда можно перезвонить, если предложение заинтересует абонента. За год количество пользователей функционала маркировки звонков с помощью Евы выросло в 55 раз – до 8,2 млн человек.