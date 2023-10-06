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Россияне доверили участие в соцопросах голосовым помощникам

Россияне доверили участие в соцопросах голосовым помощникам

Фото: пресс-служба МегаФона

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Количество нежелательных звонков на мобильные телефоны россиян увеличивается: по данным аналитиков МегаФона, с начала года рост спам-трафика составил 35%. Чтобы не тратить время на навязчивые звонки, россияне активно подключают услуги цифровых секретарей. К примеру, за год количество пользователей виртуального помощника Ева выросло в 55 раз.

Чаще всего – кроме спам-звонков – услугами виртуального ассистента абоненты пользуются при звонках на тему соцопросов (86,6% всех таких вызовов переводятся на виртуального секретаря), предложениях финансовых услуг (75%) и юридических фирм (75%). При этом охотнее всего абоненты общаются со службами такси (на 77% звонков отвечают сами), доставки (63%) и онлайн-магазинами (66%).

Тактика спамеров адаптируется к блокирующим действиям операторов. Так, если раньше для вредных массовых обзвонов один номер мог использоваться в течение месяца, то к осени 2023 года в большинстве случаев такой номер «живёт» несколько дней или часов, после чего меняется. 37% спам-номеров, пытающихся дозвониться до абонента в течение дня, проявляют активность максимум два часа.

Для защиты от тех спам-вызовов, которые все же проходят через фильтры оператора, абоненты все чаще используют виртуальных помощников и интеллектуальные системы определения звонков. Виртуальный помощник от оператора маркирует вызовы с неизвестных номеров на экране телефона (указывается либо категория – например, «Недвижимость», «Клиники и аптеки», либо название конкретной компании) и может ответить на звонок вместо человека, уточнив причину обращения и когда можно перезвонить, если предложение заинтересует абонента. За год количество пользователей функционала маркировки звонков с помощью Евы выросло в 55 раз – до 8,2 млн человек.

«МегаФон был первым из операторов большой четверки, кто предложил услуги виртуального помощника своим клиентам. И Ева, действительно, стала востребована у наших абонентов. За все время работы, отвечая на звонки, Ева сэкономила абонентам 416 тысяч часов личного времени, что равно 50 годам жизни. Мы продолжаем работать над новым функционалом Евы, постоянно совершенствуя алгоритмы ее работы: только с марта по август этого года точность идентификации звонящих увеличилась на 38%»,– отмечает коммерческий директор Павел Тулубьев.

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