«Росгосстрах» составил усредненный портрет страхователя китайского автомобиля

Владельцу нового китайского автомобиля в нашей стране с большой вероятностью 35-40 лет, это мужчина, живущий в экономически развитом регионе европейской части России и купивший машину в кредит. Такой усредненный портрет составили в компании «Росгосстрах» и банке «Открытие» на основе анализа портфеля договоров каско, оформленных собственниками автомобилей различных китайских марок: Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda, Changan и др.

Статистика «Росгосстраха» показывает, что почти четверть (23,6%) полисов добровольного автострахования на китайские машины приобрели жители столичного региона. На втором месте (12,8%) идет Санкт-Петербург с Ленинградской областью. На третьей строчке (10,3%) — Нижегородская область, где филиал старейшего страховщика страны активно и плотно работает с автодилерами и недавно вместе с компанией Ixen Motors представил жителям региона еще не очень хорошо известную в нашей стране китайскую марку Forthing. Еще в ТОП-5 по количеству застрахованных по каско китайских машин вошли Республика Татарстан (5,5%) и Пермский край (4%). В десятку регионов-лидеров попали также Вологодская, Волгоградская и Ростовская области, Тюменская область с Ханты-Мансийским автономным округом и Самарская область.

Среди страхующих китайские автомобили большинство ожидаемо составляют владельцы-мужчины, но доля женщин, предпочитающих новинки автопрома из КНР, довольно значима — 36,5%. Активнее всего покупают и страхуют машины китайских марок россияне в возрасте 35-40 лет, на них приходится 26% договоров каско в портфеле «Росгосстраха». Самые возрастные страхователи оформили полисы в Санкт-Петербурге — двое 78-летних жителей Северной столицы приобрели в компании страховую защиту для своих китайских машин. Самый юный собственник авто из КНР — 18-летний молодой человек из Курганской области.

Как и следовало ожидать, при нынешнем уровне цен на авторынке львиная доля новых машин китайского производства куплена россиянами в кредит. Лишь 13,9% новоявленных автовладельцев обошлись без привлечения заемных средств.

По данным «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») за первое полугодие 2023 года, каждый второй автокредит на новый автомобиль был оформлен россиянами на китайскую машину. При этом в финансовой емкости выдач китайские марки уже лидируют, опережая отечественные, что в принципе объясняется более высокой стоимостью брендов из Поднебесной. Средний чек автокредита на покупку нового китайского автомобиля составил 2 млн рублей, средняя стоимость машины из КНР — 2,6 млн рублей.