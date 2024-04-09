Рассада-онлайн: татарстанские садоводы стали активнее в интернете

Жители республики начали подготовку к дачному сезону. С начала апреля трафик на тематические интернет-ресурсы увеличился на 36% в сравнении с тем же периодом в марте. В феврале, когда садоводы начали сажать рассаду, значения были на 60% ниже апрельских. Об этом сообщили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные пользовательских обращений к популярным сайтам в категории «Садоводство».

Чаще татарстанцы узнают секреты посадок на платформе клуба любителей дачи 7dach.ru, на ресурсе с полезными советами ogorod.ru и экспертной площадке antonovsad.ru. На этих сайтах в апреле зафиксирован максимальный объем дата-трафика из республики. Также огородные хитрости становятся востребованными на видеохостингах. Трафик на Rutube и YouTube пользователей из Татарстана за месяц увеличился на 10%. В основном дачные лайфхаки смотрят по четвергам и пятницам — перед поездкой за город.

Чтобы полезные сервисы были доступны на приусадебных участках, к началу дачного сезона МегаФон расширил инфраструктуру связи вблизи садовых массивов под Казанью. Более быстрая загрузка онлайн-сервисов стала доступна в СНТ «№ 3 НПО Завода СК имени Кирова», «Солонка», «Березовая Роща», «Светлый» и других. Теперь садоводы могут за секунды скачать необходимое приложение, видео или фото.