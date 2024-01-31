Работники АО «Транснефть – Прикамье» – в числе победителей корпоративной спартакиады

Сборная команда АО «Транснефть – Прикамье» завоевала призовые места на региональном этапе VI зимней спартакиады среди работников организаций системы «Транснефть» (ОСТ) региона «Поволжье» в г. Самаре.

Мероприятие объединило сотрудников АО «Транснефть – Прикамье», АО «Транснефть – Урал» и АО «Транснефть – Приволга». В нем приняли участие 36 спортсменов – победителей отборочных туров в своих обществах.

Спортсмены состязались в трех зимних дисциплинах: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд. Команду АО «Транснефть – Прикамье» в соревнованиях представили работники производственных подразделений и аппарата управления.

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

По итогам двух соревновательных дней прикамцы завоевали 6 золотых медалей, 3 серебряные и 3 бронзовые. В смешанной лыжной эстафете сборная «Транснефть – Прикамье» завоевала 1 место.

«Корпоративный спорт объединяет коллег из разных ОСТ, развивает командный дух, придает уверенность и учит доводить дело до конца», - отметил обладатель серебряной медали в соревнованиях по горным лыжам Эмиль Нурисламов.

Финальный этап соревнований среди работников системы «Транснефть», представляющих отрасль в разных регионах России, состоится в г. Сочи в феврале этого года.

Спортивное движение является важной частью кадровой и социальной политики организаций системы «Транснефть». Соревнования по зимним и летним видам спорта проводятся в регионах в несколько этапов на ежегодной основе. Корпоративная спартакиада способствует популяризации физической культуры и активного образа жизни, сохранению и приумножению традиций, повышению уровня корпоративной культуры и укреплению связей между трудовыми коллективами.