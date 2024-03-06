Работники АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей благотворительных соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду

Работники АО «Транснефть – Прикамье» вошли в число победителей благотворительного фестиваля по горнолыжному спорту и сноуборду. Соревнования на Кубок Раиса Республики Татарстан прошли на спортивных объектах города-курорта «Свияжские холмы».

Лучший результат в категории «Сноуборд. Мужчины» в индивидуальном зачете показал инженер отдела планирования и подготовки проектов АО «Транснефть – Прикамье» Ренат Байбулдин.

В командном зачете за звание сильнейших боролись 20 команд - работники органов власти, промышленных и строительных предприятий, а также организаций сферы услуг и социальной сферы. АО «Транснефть – Прикамье» в номинации «Промышленные и строительные предприятия» представили две команды. Спортсмены успешно прошли квалификацию, вошли в топ-4 и боролись за медали. В итоговом зачете команда в составе Алины Харасовой, Рената Байбулдина, Эмиля Нурисламова и Эдуарда Шаяхметова заняла второе место и удостоилась серебряной медали.

«Участие в спортивном фестивале - это прекрасная возможность посоревноваться на хорошем уровне, проверить свою подготовку. Несомненно, дополнительной мотивацией выступает благотворительная составляющая. Еще одним плюсом подобных мероприятий является возможность неформального общения с коллегами и укрепление командного духа», - говорит участник соревнования Марат Фатыхов.

Собранные средства, внесенные партнерами мероприятия, будут направлены в Фонд «Семья вместе» на поддержку бесплатного семейного дома на территории Детской республиканской клинической больницы в Казани. Во время лечения юные пациенты могут проживать в гостинице «Дом вдали от дома», не разлучаясь с близкими.