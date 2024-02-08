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Работа татарстанской школьницы представлена в экспозиции генеративного искусства в Русском музее Санкт-Петербурга

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МТС, цифровая экосистема, объявляет о проведении первой в России выставки генеративного искусства совместно с Русским музеем, Университета ИТМО и БФ «Система». В экспозицию вошла художественная работа бугульминской школьницы, созданная в соавторстве с нейросетью в облаке МТС.

Школьница из Бугульминского района Татарстана, создавшая свою картину при помощи нейросети, стала одной из победительниц конкурса бесплатной просветительской программы по направлению научно-технологического искусства на онлайн-платформе «Поколение М».

Фото: ПАО МТС

Два месяца ребята со всей страны могли использовать развернутую в облаке CloudMTS нейросеть для создания уникальных произведений в стиле великих живописцев, учились грамотно использовать искусственный интеллект в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы.

Искусственный интеллект МТС просканировал больше 10 тысяч загруженных в чат-бот рисунков и самостоятельно составил арт-экспозицию, куда вошли работы участников из девяти регионов России, в том числе и из Татарстана. Во многих полотнах можно увидеть стилизацию под произведения великих русских художников, таких как Айвазовский, Кандинский, Коровин, Рерих. Работы победителей, доработанные нейросетью, размещены в экспозиции генеративного искусства в Русского музее Санкт-Петербурга, открывшейся 8 февраля.

Фото: ПАО МТС

«Татарстан часто становится пилотным регионом для тестирования различных программ, в особенности ИТ-решений. Жители республики открыты к экспериментам и активно используют в своей жизни и работе новые технологии. Так, Татарстан стал вторым по количеству участников, воспользовавшихся ботом конкурса научно-технологического искусства. Участие в такого рода конкурсах помогает ребятам осваивать возможности нейросети и учиться грамотно использовать эту технологию в том числе и творческом развитии», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

В продолжении темы генеративного искусства на онлайн-платформе «Поколение М» в мае стартует просветительская программа, которая расскажет, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности. Слушатели программы также узнают, как работают нейросети и как их применять для создания произведений искусства.

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