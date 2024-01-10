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Проживание в отелях Казани после каникул стало дешевле на треть

Проживание в отелях Казани после каникул стало дешевле на треть

Фото: ПАО МТС

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Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования МТС Travel проанализировала цены на отели и другие объекты размещения по стране в январе: на новогодние каникулы и после их окончания. После 8 января стоимость проживания в среднем по стране снизилось более чем на четверть, в Казани – на 28%.

По данным МТС Travel и Bronevik.com на конец декабря, средняя цена на объекты размещения по России после праздничных выходных составила 5 800 рублей в сутки (тариф на двоих), в то время как в начале января проживание в отелях и апартаментах по России стоит в среднем 7 900 рублей в сутки. Проживание в отелях Казани стало дешевле на 28% и составило в среднем 7 200 рублей в сутки.

В Москве, которая является лидером по числу бронирований как на каникулы, так и с 9 по 31 января, цены упали на 19% по отношению к новогодним выходным. Согласно аналитике МТС Travel и Bronevik.com, на столицу приходится четверть от всех бронирований по России с 9 по 31 января. Интересно, что тройку популярных направлений после Санкт-Петербурга замыкает не Казань, которая входит в ТОП-3 городов по бронированиям на новогодние каникулы, а Горный Сочи. Столица Татарстана в этом рейтинге заняла четвертое место.

В Сочи стоимость проживания после 9 января снизилась на четверть и составила 7 100 руб./сут. Сильнее всего среди популярных направлений после 8 января отдых стал дешевле в Мурманске – на 42% до 4 400 рублей в среднем в сутки, во Владимире – на 37% до 4 500 рублей за ночь, в Санкт-Петербурге – на 27% до 5 800 рублей в сутки.

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