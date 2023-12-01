Программа льготного автокредитования банка «Открытие» вошла в топ-3 автокредитов с господдержкой

Аналитический центр «Банки.ру» оценил, на каких условиях сегодня в российских банках можно получить льготный автокредит, и составил подборку наиболее выгодных предложений с точки зрения итоговой переплаты.

Программа «Промо Госпрограмма плюс» банка «Открытие» со ставкой 19,4% годовых вошла в топ-3 автокредита с господдержкой в ноябре. При оформлении заемщиком личного страхования ставка уменьшится на 2%. Если заемщик оформляет кредит с услугой «Ставка Автомобилиста», ставка дополнительно снизится на 8%.

На текущий момент участниками госпрограммы в банке «Открытие» стали 3,9 тысяч автовладельцев, оформивших автокредиты на 2,63 млрд рублей. Почти каждый шестой автокредит на новый автомобиль в банке за время действия программы был выдан с господдержкой (17% сделок).

Самой популярной маркой автомобилей, приобретенной по госпрограмме в банке «Открытие», стала Lada (85% от всех выдач). Тройку самых продаваемых моделей лидирующего бренда отечественного автопрома составили Granta, Niva и Niva Travel. На Haval и его самую популярную модификацию Jolion пришлось 12%. 2% выдач пришлось на электромобили марки Evolute и менее 1 % - совокупно на бренды УАЗ, ГАЗ, ВИС и Москвич.