Продажи золотых слитков в ВТБ превысили 70 тонн

Объем физического золота, приобретенного клиентами ВТБ, превысил 70 тонн. За прошлый год портфель золотых слитков увеличился на 51%, с начала этого года – еще на 8%. За первый квартал 2024 года заключено более 100 сделок общим весом 5 тонн. Клиенты банка также активно проявляют интерес к металлу в обезличенной форме. Всего открыто более 50 тыс. обезличенных металлических счетов (ОМС), на которых хранится более 35 тонн драгоценных металлов.

На золото приходится более 50% от общего количества договоров на открытие ОМС. В рублевом эквиваленте этот металл также занимает первое место – более 80% инвестиций в ОМС. Средний «чек» ОМС по золоту составляет 133 грамма.

Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса золота. По данным Центробанка России, в 2023 году доходность по нему составила 46%. За последние три года цена на золото выросла в два раза (с 3000 до 6000 руб/г), а за последние десять лет – в четыре раза (с 1500 до 6000 руб/г).

«Золото традиционно считается «защитным» активом и позволяет сократить риск девальвации рубля. Этот металл – выгодная альтернативная инвестиция, которая позволяет в периоды экономической нестабильности хеджировать валютные риски и диверсифицировать портфель. Мы традиционно рекомендуем клиентам отводить под альтернативные инвестиции до 7% от общего портфеля. В начале года мы вновь отмечаем спрос на золото на фоне роста его стоимости, также фиксируем стабильный интерес к металлу в обезличенной форме. Таким образом, клиенты могут сократить долю недружественных валют в портфеле, переложив их в альтернативный инструмент для сохранения и приумножения сбережений», – прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов банка ВТБ Евгений Береснев.

ВТБ предоставляет одни из лучших условий на рынке для приобретения золота на металлический счет. Банк предлагает лучшие условия покупки драгоценного металла, а спред составляет всего 3,7%[1]. Приобрести драгметалл на обезличенный металлический счет в ВТБ возможно также за иностранную валюту, при этом такие сделки не облагаются НДС. Использование металлических счетов позволяет избежать дополнительных затрат на его хранение в отличие от физических слитков золота. Открывать и проводить операции по ОМС можно в ВТБ Онлайн.

Обезличенные металлические счета в золоте можно открыть дистанционно, минимальная покупка от 0,1 гр.

*Аналитические данные ВТБ по состоянию на дату публикации