Продать машину за день: ВТБ запустил онлайн-сервис по выкупу авто в Казани

С сентября автовладельцы Казани могут предложить ВТБ купить свою машину. После оформления заявки банк проведет оценку транспортного средства клиента и перечислит ему деньги в день проведения сделки.

Сервис по выкупу авто ВТБ запустил в августе 2022 года. На первом этапе проект действовал в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. С сентября 2023 года такая возможность появилась у жителей еще семи городов, среди которых - Казань.

Воспользоваться сервисом могут как клиенты ВТБ, так и сторонних кредитных организаций. Владельцу автомобиля необходимо подать заявку на выкуп авто на сайте банка или в контакт-центре. Далее с ним свяжется специалист, который произведет онлайн-оценку машины, сообщит ее предварительную стоимость и согласует место и время для выездной диагностики, по итогам которой будет сформировано окончательное предложение по сумме сделки. После того, как стороны договорятся об условиях, автовладельцу потребуется приехать в банк для подписания договора и передачи транспортного средства. Средства от продажи будут направлены клиенту на карту в день проведения сделки.

«Сегодня срок самостоятельной продажи автомобиля может составлять несколько месяцев. Мы видим, что все больше владельцев хотят ускорить реализацию автомобиля, при этом не проводить показы и переговоры с потенциальными покупателями. Теперь продажу своего транспорта жители столицы Татарстана могут доверить ВТБ с помощью онлайн-сервиса по выкупу авто. Сервис работает уже больше года и показал растущий интерес к альтернативному способу продажи авто, за это время поступило более 300 обращений на выкуп автомобилей. Казанцы смогут получить услуги по подготовке к продаже авто в одном окне: получить быструю дистанционную оценку и бесплатную выездную диагностику машины, а в случае выкупа, ее полную стоимость без задержек», – сообщила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент.

Предложение ВТБ распространяется на легковые леворульные автомобили не старше 2016 года выпуска с пробегом не более 180 тыс. км. Машина должна находиться в исправном техническом состоянии, не использоваться ранее в качестве такси, каршеринга и не являться коммерческим транспортом. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, клиенты могут позвонить по номеру контакт-центра ВТБ или оставить заявку на сайте банка.