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Прирост ВРП Татарстана от внедрения искусственного интеллекта оценивается в 345,8 млрд рублей к 2030 году

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе рабочей поездки в Казань рассказал о многоплановом взаимодействии Сбера с Татарстаном по развитию и внедрению искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

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Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе рабочей поездки в Казань рассказал о многоплановом взаимодействии Сбера с Татарстаном по развитию и внедрению искусственного интеллекта.

Татарстан стал один из первых регионов страны, в котором была создана и утверждена новая позиция уполномоченного по технологиям AI. Министерство цифрового развития, ИТ и связи Татарстана ввело новую должность — AI-омбудсмен. Им стал Булат Замалиев, который курирует стратегию внедрения технологий AI на республиканском уровне.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Аналогов подобной работе в других регионах пока нет. Предлагаю и другим субъектам РФ поддержать инициативу Татарстана и ввести AI-омбудсменов в своих регионах».

Также Александр Ведяхин сообщил, что прирост валового регионального продукта (ВРП) Татарстана благодаря внедрению искусственного интеллекта в 2030 году оценивается в 345,8 млрд рублей. Отношение прироста ВРП Татарстана благодаря AI в 2030 году к текущему ВРП составит 8,3%.

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