Важное в РТ
· Служба новостей

Прибыль банка «Открытие» в первом полугодии превысила 29 млрд рублей

Прибыль банка «Открытие» в первом полугодии превысила 29 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие»

Подписаться в Telegram

Согласно предварительным данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), активы банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) за 6 месяцев 2023 года увеличились на 124 млрд рублей, или на 4%, достигнув 3,5 трлн рублей. С начала года банк заработал 29,3 млрд рублей чистой прибыли. Об этом 6 июля на финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев.

По словам Михаила Алексеева, начавшиеся в первом полугодии интеграционные процессы: гармонизация продуктового ряда, появление новых услуг, объединение банкоматных сетей с ВТБ и РНКБ, — повысили лояльность частных клиентов. Готовность клиентов рекомендовать «Открытие» в этом году выросла почти на четверть, банк занимает по этому показателю третье место на рынке. Количество частных вкладчиков, доверивших свои сбережения банку «Открытие», к 1 июля превысило миллион человек, а объем их средств увеличился на 4% до 1,2 трлн рублей. Интеграция c ВТБ проходит в планируемые сроки, процессы отстраиваются так, чтобы это было максимально удобно для клиентов», — отметил Алексеев. Общий объем средств частных клиентов и юридических лиц в банке на 1 июля 2023 года составил 2,5 трлн рублей.

Темпы кредитования заметно выросли в этом году по всем направлениям бизнеса банка при особо заметном оживлении розничного кредитования: за январь-июнь 2023 года выдано кредитов почти на 190 млрд рублей. Портфель автокредитов в первом полугодии вырос на 19%, портфель кредитных карт — на 24%, общий кредитный портфель физических лиц (включая ипотеку и кредиты наличными) — на 8% до 793 млрд рублей.

С начала 2023 года кредитный портфель юридических лиц банка «Открытие» показал рост на 4% до 1,6 трлн рублей. При этом объем выданных малому и среднему бизнесу кредитов составил 168 млрд рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Начало новой недели татарстанцам могут испортить дожди и грозы

Гид по скидкам Казани

час назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани

физический метод борьбы с тараканами

Лонгриды

день назад

«Есть рыбаки, которые называют себя "крутыми", но они просто истребляют рыбу»: в Татарстане отмечают День рыбака и День борьбы с рыбной ловлей

Важное в РТ

2 дня назад

От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»

проколоть язык в Санкт-Петербурге

Новости Казани

час назад

"У ребенка пошла ужасная сыпь": жители Казани жалуются на страшные последствия купания в Изумрудном озере

Новости Казани

день назад

У Речпорта в Казани произошла массовая драка: "Женщины надавали мужикам"

Новости Казани

день назад

Массовое ДТП случилось под Казанью - столкнулись пять машин

Новости Казани

день назад

В Казани женщина свалилась с третьего этажа, спускаясь из окна квартиры по связанным простыням

Новости Казани

день назад

Жители Татарстана с 16 июля смогут напрямую добираться в Бишкек без пересадок
Лонгриды
час назад

Цветов на всех не хватило: как прошел праздник «Иван Купала» в Татарстане в этом году

Цветов на всех не хватило: как прошел праздник «Иван Купала» в Татарстане в этом году

Новости Татарстана

30 минут назад

"Лес является ценнейшим богатством планет"ы: в Татарстане местные жители негодуют из-за вырубки старинных елей

Гид по скидкам Казани

35 минут назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

Важное в РТ

час назад

Прибыль банка «Открытие» в первом полугодии превысила 29 млрд рублей

Новости Казани

час назад

Парень упал на нее в тарзанки: в Казани на озере утонула девочка-подросток
Одна из самых низких в ПФО: выросла стоимость минимального набора продуктов в Татарстане
Новости Татарстана
25 минут назад

Одна из самых низких в ПФО: выросла стоимость минимального набора продуктов в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани на строительство еще одного хосписа собрано 1,6 миллиона рублей

Новости Казани

день назад

В Казани ночью загорелся пристрой на улице Файзи

Новости Казани

2 дня назад

Удастся открыть на год раньше: в Казани благотворители помогли собрать средства на постройку второго хосписа
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%