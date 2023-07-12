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При поддержке Волго-Вятского банка Сбербанка в Нижнем Новгороде прошел образовательный форум «Новоград»

При поддержке Волго-Вятского банка Сбербанка в Нижнем Новгороде прошел образовательный форум «Новоград»

Источник фото: Сбер

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С 1 по 12 июля 100 школьников 8-11 классов со всей России приехали в столицу Приволжья в летнюю школу «Новоград». Программу реализовала петербургская Школьная лига при организационной и финансовой поддержке Волго-Вятского банка Сбербанка и Фонда содействия инновациям. Генеральный партнер – СберОбразование.

Новоград – это целый город со своей Мэрией, Корпорацией, Академией, Банком, Фестивальным центром и пресс-командой. Здесь все по-настоящему. Каждый участник – и школьник, и взрослый – становится жителем этого технологического города, регистрируется в Мэрии, получает паспорт гражданина Новограда. Школьники устраиваются на работу в одну из стажерских площадок Корпорации, где в командах работают над решением кейсов от партнеров – российских компаний. За работу в Корпорации стажеры получают зарплату в местной валюте и тратят ее в НовоМаркете.

Знакомятся с работой Биржи и Брокера, имеют возможность зарабатывать на акциях: чем лучше себя проявляет стажерская площадка на различных событиях и в результате экспертных визитов, тем больше стоят ее акции.

За время пребывания участники встретились с учеными, предпринимателями, руководителями успешных бизнесов, посетили мастерские и мастер-классы. Для ребят также была разработана программа выездного дня с посещением Сбера, музея ГАЗа, Dreamlazer и достопримечательностей города.

Одним из результатов форума стало представление командами решений 7 реальных бизнес-задач. Защита решений в «Новограде» – это 7 презентаций, 17 экспертов, 16 критериев оценивания и 2 категории перспективности с точки зрения инвесторов. Так, например, стажеры компании «СБЕР» представили, какая архитектура искусственного интеллекта подойдет для отслеживания популяции дельфинов по фотографиям. Они предложили объединить перспективные технологии распознавания изображений c разработками СБЕРа и создать новые алгоритмы, которые помогут быстро обрабатывать фотографии плавников.

В работе форума, экспертной оценке решений участников лагеря приняли участие руководители Волго-Вятского банка Сбербанка – заместитель председателя Денис Скребец, HR-директор Олеся Лебедева, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Виталий Бодров, директор Штаба председателя Роман Горев.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы рады поддержать такой «живой» творческий молодежный проект, где участники попробовали себя в различных ролях «взрослой» жизни, получили реальный опыт работы в команде, проработки и защиты своего проекта, общения с лидерами в различных отраслях деловой и общественной жизни в регионе. По итогам работы площадки мы видим, как ребята более осознанно относятся к своему будущему, к выбору своей профессии, дела своей жизни, и, на мой взгляд, это один из главных итогов работы форума».

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