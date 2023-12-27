При поддержке Волго-Вятского банка Сбербанка новогоднюю столицу России украсили маленькие Суздальчата

В преддверии 1000-летнего юбилея Суздаль стал новогодней столицей России 2023-2024. Улицы города украсили праздничные локации и фотозоны, а также маленькие сказочные персонажи — Суздальчата, установленные при поддержке Волго-Вятского банка Сбербанка. Это герои, олицетворяющие древних жителей Суздаля. Они солят знаменитые суздальские огурцы, ловят рыбу, ткут лоскутные одеяла, занимаются торговлей — одним словом, живут в славном городе Суздаль.

Как отметили в Сбере и администрации Владимирской области, поиск маленьких Суздальчат может стать новым туристическим маршрутом, в который можно отправиться всей семьей.

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области: «Город-музей преображается к юбилею: ремонтируются исторические здания, дороги и мосты, благоустраиваются общественные пространства, строится школа, поликлиника, появляются новые туристические маршруты и точки притяжения. Участвует в добрых преобразованиях не только государство и органы местного самоуправления, но и наши частные партнеры. И Сбер – в их числе. Так, при его поддержке на улицах новогодней столицы появились статуэтки – Суздальчата, а также установлена 18-метровая красавица ель, подаренная Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Благодарю Сбер за добрую инициативу».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Сбер поздравляет всех жителей и гостей Суздаля с Новым годом и приглашает в увлекательный квест по поиску сказочных Суздальчат. В это небольшое новогоднее путешествие можно отправиться всей семьей и заодно познакомиться с основными достопримечательностями древнего города. Не забудьте потереть фигурки персонажей для исполнения ваших заветных желаний. Сейчас установлено 6 фигурок Суздальчат, и скоро планируется разместить еще одну. Совместно с администрацией Владимирской области мы решили предложить каждому желающему придумать историю седьмого Суздальчонка и получить ценный приз от Сбера. Это удивительная возможность стать частью сказочного действа, развернувшегося в городе в эти праздничные дни».

Свои идеи можно оставить в комментариях в группе ВКонтакте Туристского центра Владимирской области до 4 января. Автор идеи, который наберёт наибольшее число голосов, будет торжественно награждён подарками от Сбера. Сроки приёма историй – до 4 января 2024 года, голосование продлится до 18:00 6 января 2024 года. Награждение состоится 7 января – в канун закрытия Новогодней столицы.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.