При поддержке Сбера в Казани проходит Всероссийский семейный совет

В Казани стартовал Всероссийский семейный совет, организованный в рамках специального проекта Торгово-промышленной палаты России «Семейные компании России». Проект реализуется при участии АНО «Центр поддержки и развития предпринимательства ТПП РФ». Генеральным партнером выездного заседания Всероссийского семейного совета выступил Сбербанк.

Мероприятие объединило представителей семейного бизнеса из 34 регионов России. Участники обсудят актуальные вопросы развития семейного предпринимательства, поделятся успешными практиками, получат новые знания и сформируют идеи для дальнейшего роста своих компаний.

Руслан Салимов, управляющий Отделением Сбербанк Банк Татарстан:

«Семейный бизнес — это основа экономики, которая объединяет традиции, инновации и преемственность. Семейные компании играют ключевую роль в развитии регионов, создавая рабочие места, сохраняя уникальные ремесла и передавая опыт из поколения в поколение. Особенно это важно для Татарстана, где семья всегда была и остаётся ключевой ценностью. Здесь семейные узы, взаимопомощь и преемственность поколений лежат в основе не только личного благополучия, но и успеха всего общества.

Однако сегодня перед семейным предпринимательством стоят новые вызовы: цифровизация, смена поколений, необходимость адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям. Сбербанк активно поддерживает предпринимателей, предлагая не только финансовые решения, но и образовательные программы, консультации по управлению бизнесом и преемственности. Мы понимаем, что поддержка семейного бизнеса — это вклад в будущее регионов, в сохранение их уникальной культуры и традиций.

Мы рады стать частью Всероссийского семейного совета, ведь такие инициативы способствуют укреплению доверия, обмену опытом и созданию новых возможностей для семейного бизнеса в России. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем помочь семейным компаниям стать ещё более устойчивыми, конкурентоспособными и готовыми к будущим вызовам. В Татарстане, где семья — это основа всего, такие проекты приобретают особое значение, помогая сохранить и приумножить то, что делает наш регион сильным и уникальным».

В рамках программы участники смогут не только обсудить ключевые тренды и вызовы, но и получить практические рекомендации от экспертов, а также наладить полезные деловые контакты.

Сбербанк, как генеральный партнер мероприятия, продолжает активно поддерживать предпринимателей, предлагая современные финансовые решения, образовательные программы и консультации, которые помогают бизнесу оставаться устойчивым и конкурентоспособным в меняющихся условиях.