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Премиум клиентам Банка ЗЕНИТ доступны посещения в бизнес-залы

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Клиенты сегмента «Премиум» Банка ЗЕНИТ могут воспользоваться сервисом платежной системы «Мир» – Mir Pass и посещать бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов, входящих в программу ON PASS. Услуга доступна только владельцам карт Мир Supreme на пакетах услуг «Light Премиум», «Премиум» и «ТОП Премиум».

В рамках сервиса доступен проход более чем в 150 бизнес-залов, из которых 83 находятся за пределами России. Для их посещения клиентам необходимо уточнить у сотрудников Банка ЗЕНИТ идентификатор и пароль и зарегистрироваться на сайте privetmir.ru. После получить специальный QR-код и предъявить администратору бизнес-зала.

Так держателям пакета «Light Премиум» в течение года доступно два прохода в бизнес-залы, на пакете «Премиум» - 6 проходов в год, на пакете «ТОП Премиум» - 12 проходов в год. При этом клиент за одно посещение может дополнительно провести до пяти человек. Кроме того, предусмотрены бесплатные услуги персонального менеджера, семейный полис для путешественников со страхованием до 5 членов семьи и повышенный кешбэк.

Для оформления пакета «Light Премиум» необходимо ежемесячное поступление на счет заработной платы от 200 тыс. рублей для клиентов из Москвы и от 150 тыс. рублей для других регионов. Для пакетов «Премиум» - от 2 млн рублей для Москвы и от 1,5 млн рублей для остальных регионов. Для пакета «ТОП Премиум» - от 5 млн рублей.

Подать заявку можно на сайте Банка ЗЕНИТ.

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