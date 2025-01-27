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Премия «Студент года» в Казани: «Школа 21» запустила новую номинацию

Определены победители и призёры XX Республиканс...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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В премии приняли участие более 600 студентов

Определены победители и призёры XX Республиканской премии «Студент года Республики Татарстан — 2024». Торжественная церемония награждения прошла 25 января.

Премия проводилась по 20 номинациям. Гран-при получила студентка Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова из Набережных Челнов Светлана Вяткина. Также победителями в номинациях стали студенты КГАСУ, НГПУ, Казанского ГМУ, РГУП, КГЭУ и других вузов.

В этом году совместно со «Школой 21» впервые была организована и утверждена номинация «ИТ-открытие года», в которую вошли десять финалистов, защитившие свои авторские проекты на очных испытаниях.

Первое место в этой номинации занял студент Казанского (Приволжского) федерального университета Артём Апурин с проектом «Роботизация клиники КФУ», который направлен повышения эффективности работы клиники, улучшения качества медицинских услуг и снижения операционных затрат за счет роботизации.

Второе место в номинации присудили выпускнику «Школы 21» Булату Сабирову, который учится в университете КНИТУ-КХТИ и работает в Сбере. Ранее он был финалистом Студенческого акселератора банка и участником шоу «Битва стартапов» — реалити-шоу, где молодые предприниматели совместно с опытными разработчиками развивают проекты и борются за инвестиции.

Третье место занял магистрант Института управления, автоматизации и информационных технологий КНИТУ Ришат Кагиров, который создал телеграм-бота для знакомств студентов со схожими интересами и взглядами.

Спецприз в номинации «ИТ-открытие года» получила студентка магистратуры Института управления, автоматизации и информационных технологий КНИТУ Амина Сабирджанова с проектом «Виртуальный ассистент технолога швейного производства». Он направлен на решение проблемы оперативного нормирования труда на швейном потоке. Менторство над проектом взяли сотрудники Технохаба Сбера.

Юлия Вершинина, директор кампуса «Школы 21» в Казани:
«Здорово, что на премии учредили новую номинацию „ИТ-открытие года“. Это отличная возможность для студентов со всего региона продемонстрировать свои навыки в сфере цифровых технологий, получить обратную связь от экспертов и ценный опыт. Поздравляю ребят с победой и желаю им успехов и достижения поставленных целей».

Андрей Власов, Региональный директор, руководитель IT-хаба Сбера в Казани:
«Рад присутствовать на торжественной церемонии «Студент года Республики Татарстан - 2024» и лично поздравить победителей. В этом году команда экспертов технохаба приняла участие в работе жюри Премии, поэтому особенно почетно было вручить заслуженные награды финалистам в номинации «ИТ-открытие года».

С первых дней открытия технохаба в Казани партнерство и интеграция с вузами в регионе являются одним из фокусов внимания. Мы включены в региональные планы и мероприятия, работаем над совместными программами, проводим собственные мероприятия для студентов и понимаем всю важность поддержки и развития талантов на любом этапе обучения. А события, подобные премии - это не просто конкурсные испытания, это реализация потенциала талантливых студентов и реальная поддержка студенческих инициатив в регионе, эффективность которой прошла проверку десятилетиями»

Региональная молодёжная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» совместно с Правительством региона, Министерством по делам молодёжи и Советом ректоров высших учебных заведений ежегодно организуют премию «Студент года Республики Татарстан». Мероприятие выявляет, поддерживает и поощряет талантливых обучающихся, которые имеют особые достижения в области науки, творчества, спорта, медиа, молодёжной политики, предпринимательства, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

В 2024 году в премии приняли участие более 600 студентов учреждений высшего образования.

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