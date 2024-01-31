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Премьера мультсериала "Цветняшки" на английском языке на билайн тв в сотрудничестве со Skysmart

Премьера мультсериала "Цветняшки" на английском языке на билайн тв в сотрудничестве со Skysmart

Изображение от Freepik

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В рамках спецпроекта, объединившего усилия билайн тв, онлайн-школы для детей и подростков Skysmart и анимационной студии Platoshka, зрители смогут увидеть любимые серии "Цветняшек" на английском языке и пройти специально разработанный познавательный урок по мотивам мультсериала.

Этот проект знаменует собой российскую премьеру адаптированных на английский язык серий "Цветняшек", доступных эксклюзивно на билайн тв. В локализации серий “Цветняшек" на английский язык приняли участие артисты, работающие над проектами Disney. Адаптация серий была тщательно проверена и одобрена специалистами Skysmart, что подтверждает высокое качество перевода и сохранение образовательного содержания.

Совместный спецпроект “Цветняшек", билайн тв и Skysmart позволит не только помочь в развитии когнитивных, творческих и физических навыков у детей, но и в обучение английскому языку через погружение в интерактивную и увлекательную среду.

Для дополнительного обучения и закрепления знаний, родители и малыши могут воспользоваться специальными заданиям по мотивам серий, разработанными специалистами Skysmart.

"Мы очень гордимся этим сотрудничеством. Теперь юные зрители билайн тв смогут смотреть серии "Цветняшек" на английском языке и не только развиваться во всех направлениях, но и изучать иностранный язык. Особую ценность для нас представляет высокая оценка качества нашего образовательного проекта со стороны экспертов из Skysmart. Мы уверены в том, что в будущем сможем реализовать еще больше интересных и комплексных проектов для увлекательного и интерактивного образования детей," - говорит Анна Шелегина, генеральный директор студии анимации Platoshka, автор мультсериала “Цветняшки".

Данный проект открывает новые горизонты в образовании и развлечении, предоставляя малышам уникальную возможность учить английский язык, погружаясь в мир любимых героев "Цветняшек". Этот совместный проект билайн тв, Skysmart и студии анимации Platoshka подчеркивает важность интеграции обучения и развлечения для создания увлекательного и эффективного образовательного опыта.

Серии "Цветняшек" на английском языке уже доступны для просмотра на билайн тв.

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