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Представители АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей конкурса специалистов неразрушающего контроля

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Представители АО «Транснефть – Прикамье» признаны победителями регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике «Дефектоскопист 2024», который прошел в г. Казани.

В ходе выступления сотрудники предприятия продемонстрировали высокую квалификацию, глубокие знания и умения в области неразрушающего контроля и технической диагностики. Обладателем второго места в номинации «Радиографический контроль» стал специалист по разрушающему контролю лаборатории контроля качества Казанского районного нефтепроводного управления Рахим Каюмов. Четвертое место в номинации «Визуальный и измерительный контроль» присуждено начальнику лаборатории Ленару Хуснуллину.

В состязании приняли участие представители предприятий различных отраслей промышленности Республики Татарстан и других регионов. Конкурс прошел по трем направлениям: визуальный и измерительный контроль, радиографический контроль и ультразвуковой контроль. Задания состояли из трех модулей - теория, составление технологических карт и практика.

«Представилась возможность испытать свои силы, навыки и умения, показать их в деле, определить для себя вектор роста в профессиональной деятельности. Кроме того, это площадка для обмена опытом со специалистами других организаций и компаний», - отметил Ленар Хуснуллин.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов в области неразрушающего контроля способствует повышению уровня промышленной безопасности и престижа этой специальности.

Финальный этап состязаний пройдет в сентябре 2024 г. в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр».

Представители АО «Транснефть – Прикамье» традиционно показывают высокий уровень квалификации и занимают призовые места в конкурсах, проводимых среди специалистов предприятий различных отраслей.

Справочно:
Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля «Дефектоскопист» проходит по инициативе Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Цель конкурса - популяризация профессии специалиста неразрушающего контроля, возможность дальнейшего профессионального роста и обмена опытом.

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