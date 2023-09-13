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После июльского роста рынок автокредитов в Татарстане в августе начал торможение

После июльского роста рынок автокредитов в Татарстане в августе начал торможение

Источник: пресс-служба банка "Открытие"

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Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в Группу ВТБ) оценили выдачи автокредитов в августе 2023 года. Месяцем ранее на фоне ожидаемого увеличения утильсбора и динамичного роста курсов иностранных валют к рублю покупатели поспешили купить авто до очередного подорожания, в том числе с помощью автокредитов. Прогнозируемый рост цен на автомобили случился в августе, что вкупе с повышением кредитных ставок привело к снижению спроса и кредитных выдач в последний месяц лета. Рынок автокредитов Татарстана начал притормаживать. При этом пока выдачи остаются на высоком уровне, в том числе за счет роста среднего чека.

Июль, по данным «Открытие Авто», оказался одним из лучших месяцев как по сумме выданных автокредитов, так и по количеству заключенных договоров. В августе на фоне описанных событий упал и спрос, и выдачи. Количество поступивших в банк в Татарстане заявок на автокредиты снизилось на 5% относительно предыдущего месяца. За последний летний месяц 2023 года банк «Открытие» в Татарстане оформил автокредитов на сумму более 636 млн рублей, что также на 5% меньше по объемам, чем в июле текущего года, но на 89% больше, чем в августе 2022-го.

Как отмечают эксперты «Открытие Авто», на снижение темпов кредитования в августе могло повлиять резкое изменение курса национальной валюты (средневзвешенный курс в июле составлял 90,47 рубля за доллар США, а в августе – 95,29 рубля).

«Ослабление рубля началось еще в конце весны. Тогда многие клиенты, откладывавшие приобретение нового автомобиля, поспешили с покупкой в начале лета. В том числе, они решали не копить необходимую сумму, а воспользоваться кредитными средствами. Также не стоит забывать, что в конце июля произошло существенное повышения ключевой ставки Банка России. Это не могло не сказаться на интересе к автокредитам», - отметил руководитель центра развития автобизнеса банка «Открытие» в Татарстане Илья Пахомов.

Опасения относительно роста цен на новые автомобили из-за валютных колебаний отразились на структуре выданных кредитов: доля выдач на покупку новых авто выросла с июля по август как по объемам - с 35% до 38% , так и по количеству сделок – с 41% до 44%. При этом средний чек по договору в Татарстане за месяц увеличился на 5%, а относительно прошлогодних показателей – почти в 2 раза.

В топ-5 проданных в кредит новых автомобилей в августе вошли марки LADA, Kia, Changan, Haval, Kaiyi. Наиболее востребованными моделями за месяц стали LADA Granta, LADA Vesta, Kaiyi E5, Seltos, U5 plus. По итогам августа доля китайских марок в кредитных выдачах банка «Открытие» в регионе составила по количеству сделок 23%, а в денежном эквиваленте 29%.

Среди автомобилей с пробегом у жителей региона пользовались популярностью российские и корейские бренды. Наиболее покупаемыми марками автомобилей с пробегом у татарстанцев в августе стали LADA, Kia, Hyundai, Toyota, Volkswagen, наиболее распространенными моделями - Kio Rio, LADA Granta, Toyota Camry, Hyundai Solaris, LADA Vesta.

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